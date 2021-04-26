Глава Башкирии обнародовал новый проект Советской площади в Уфе

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал новую визуализацию того, как будет выглядеть реконструируемая Советская площадь в Уфе. Напомним, на прошлой неделе четыре академика художеств обратились к руководителю республики с предложением окружить колоннадой памятник генералу Минигали Шаймуратову, который планируется поставить посреди площади. По мнению специалистов, в противном случае усилия властей региона по реконструкции объекта «будут недостаточно эффективными». Хабиров с ними солидарен и считает, что изначальный проект стоит изменить, добавив туда архитектурный ансамбль из колонн.

фото: Радий Хабиров // vk.com

– Эти предложения повлекут некие изменения в проекте реконструкции, придется пересадить деревья, – написал глава Башкирии в соцсетях, прикрепив эскизы площади с учетом колоннады. – Мне визуально понравилось. Может получиться хорошая история, и думаю, к нашим академикам стоит прислушаться.

Руководитель региона попросил жителей республики «посмотреть визуализацию обновленного проекта и обсудить предложение» академиков.