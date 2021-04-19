Члены Академии художеств попросили Хабирова пересмотреть реконструкцию Советской площади в Уфе

Проект реконструкции Советсткой площади

Четыре члена Российской академии художеств обратились к главе Башкирии Радию Хабирову с предложением пересмотреть проект реконструкции Советской площади в Уфе. Об этом руководитель региона сообщил 19 апреля на оперативном совещании в местном правительстве.

Специалисты считают, что памятник генералу Минигали Шаймуратову, который установят посреди площади, необходимо дополнить «неким архитектурным ансамблем». В противном случае «усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными и полными», цитирует художников Хабиров.

– [Архитектурный ансамбль], конечно, повлечет – сразу говорю – некие изменения в проекте реконструкции. Некоторые даже деревья придется убрать, потому что там предполагается установить колоннаду. Мне визуально очень понравилось. Хорошая история может получиться, – оценил инициативу глава Башкирии.

Он обратился к мэру Уфы Сергею Грекову с поручением «взвесить» продолженные академиками изменения с институтом развития города. Хабиров отметил, что решение нужно принимать быстро. Также руководитель региона попросил сити-менеджера постараться открыть обновленную Советскую площадь ко Дню Республики – 11 октября.

Напомним, реконструкция Советской площади началась по инициативе Хабирова в 2020 году. Там планируют установить памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову и запустить светомузыкальный фонтан.