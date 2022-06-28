Уфа потратит на благоустройство Советской площади 94,4 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Уфа отобрала подрядчика на благоустройство Советской площади. Речь идет о территории, прилегающей к памятнику генералу Минигали Шаймуратову, который вместе с колоннадой будет установлен в октябре текущего года. Подготовкой площадки вокруг монумента займется компания «УралАгроТехСервис». Она согласилась выполнить работу за 94,4 млн рублей при начальной цене контракта в 105,5 млн. Информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчик проведет демонтажные и строительные работы. Он также восстановит асфальтобетонное покрытие. Контракт рассчитан до 1 октября текущего года.

Напомним, памятник Шаймуратову будут окружить 24 колонны высотой в пять метров. Ранее одну из них показал глава Башкирии Радий Хабиров.