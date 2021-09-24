Ремонт длиною в вечность: что сейчас происходит на уфимских улицах 8 Марта и Комсомольская

Власти утверждают, ремонт обеих улиц близится завершения Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Ремонт уфимских улиц 8 Марта и Комсомольская близится к завершению. По крайней мере, так заявляют городские власти. Реконструкция обеих улиц стартовала еще два года назад и принесла местным жителям множество неудобств и хлопот.

Месяц назад «Комсомольская правда» побеседовала с заместителем начальника Управления по капитальному строительству администрации Уфы Евгением Кулешовым. Чиновник заверил, что по окончании капитального ремонта обе столичные приобретут образцовый вид.

– Мы предполагаем, что после реконструкции мы получим полноценный дублер проспекта Октября. Длина реконструируемого участка Комсомольской составляет 3,8 километра, 8 Марта – 1,1 километра. На обеих улицах участками полностью меняется система ливневой канализации. Это самый тяжелый и больной вопрос, который мы на сегодняшний день уже закрыли. Система переустроена на сто процентов, – заявил Кулешов.

На улицах 8 Марта и Комсомольская полностью заменили дорожное полотно Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Представитель мэрии пообещал, что на улицах будет новое высококачественное дорожное покрытие, современное освещение со светодиодными лампами и система видеонаблюдения.

Открытие технического проезда по улице Комсомольской было запланировано на 1 сентября, но его пришлось отложить на две недели. Столичная мэрия объяснила причину переноса. Как рассказала уфимская администрация, проект реконструкции дублера проспекта Октября предполагает вынос инженерных коммуникаций. Однако кабели прокладывались в 70-80-е годы, и исполнительная документация показывала лишь их примерное местоположение.

– Фактическое их местоположение установлено после вскрытия проезжей части. И не везде соответствовало проектному местоположению. Это потребовало внесения повторных корректировок в рабочую документацию, а именно, пересогласование местоположения, количества защитных футляров и марок кабелей. Длина кабельной продукции была откорректирована, что повлияло на сроки поставки и технического открытия, – пояснили нам сотрудники администрации Уфы.

К началу осени на улице 8 Марта основные работы завершились, а техническое открытие Комсомольской 15 сентября все-таки состоялось. «КП-Уфа» решила вновь решила прогуляться по обеим улицам и посмотреть, что на них изменилось за прошедшие три месяца.

Проект реконструкции улицы Комсомольская предполагает вынос инженерных коммуникаций Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ОПАСЕНИЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Участок улицы 8 Марта от Мингажева до Айской еще в конце июня имел относительно завершенный вид. Был заменен асфальт и нанесена новая разметка. Однако комфортных условий для пешеходов сделано не было. Жителям приходилось обходить рабочих, кучи песка и щебня прямо по проезжей части. Больше всего дискомфорта в сложившейся ситуации испытывали родители с детскими колясками и пенсионеры.

Пешеходная дорожка на участке улицы 8 Марта от Мингажева до Айской два месяца назад Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К счастью, теперь местные жители могут вздохнуть свободно – работы на этом участке улицы завершены, пешеходные дорожки готовы. Там, где раньше был песок и сырой бетонный раствор, лежит новый асфальт, по которому уверенно и комфортно шагают горожане.

Пешеходная дорожка на участке улицы 8 Марта от Мингажева до Айской сейчас Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Летом участок 8 Марта от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной производил впечатление очень тягостное. Барханы песка, повсеместные кучи земли, гравия и глины, громыхающая техника, недоделанные пешеходные дорожки, а также вздымающие клубы пыли автомобили – казалось, что строителям не удастся привести территорию в относительно готовое состояние к назначенному сроку.

Участок улицы 8 Марта от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной три месяца назад Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Тем не менее, наши опасения не подтвердились. Как и было обещано, рабочим все-таки удалось сделать новое дорожное покрытие к началу осени, и сейчас транспортное движение возобновлено. Однако пешеходная зона не готова до сих пор. Вообще, все, что сейчас можно сказать о территории Айской до бульвара Хадии Давлетшиной, справедливо то, что мы писали об участке от Мингажева до Айской три месяца назад.

Участок улицы 8 Марта от Айской до бульвара Хадии Давлетшиной сейчас Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

РАБОТЫ ВСЕ ЕЩЕ МНОГО

У тех, кто бывает на Комсомольской нечасто, может сложиться впечатление, что улица от месяца к месяцу почти не меняется. По началу, такое же ощущение во время прогулки возникло и у нас. Тут и там раскиданы строительный мусор, куски бордюра, кучи земли и песка, а многие деревянные мостики так и остались на своих местах – неужели ничего не изменилось за несколько месяцев? На самом деле – изменилось, хотя и не так разительно, как многим хотелось бы.

На участке от бульвара Хадии Давлетшиной до Галле новое дорожное покрытие обзавелось свежей разметкой. Горы земли, насыпанные возле пешеходных дорожек, убраны, теперь там растет трава.

Улица Округ Галле три месяца назад Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Сам же улица Галле хоть в настоящее время и не выглядит опрятно, но уже и не напоминает место, где недавно прошла бомбардировка. Наконец появилось дорожное полотно, а по территории пущено движение транспорта.

Улица Округ Галле сейчас Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На участке от округа Галле до путепровода 50 лет СССР, в целом, та же самая картина: новый асфальт и разметка, свежие пешеходные дорожки, новые светофоры и электростолбы, а также кучи строительного мусора и земли. Недалеко ТРЦ «Июнь», что характерно, за три месяца так никуда и не делись гигантские кучи почвы и гравия.

Куча почву и строительного мусора недалеко от ТРЦ «Июнь» Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Наверное, наименее подготовленным к грядущему открытию можно назвать участок от 50 лет СССР до Шафиева. С одной стороны улицы вырыты огромные и глубокие котлованы, в которых сейчас меняют системы коммуникаций, с другой незавершенные ливневая канализация, пешеходная зона, дорожное полотно и бордюрные ограждения.

Участок улицы Комсомольская от путепровода 50 лет СССР до Шафиева Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На участке от Шафиева до Лесотехникума привычная и знакомая картина, пускай и чуть более оптимистичная. Большая часть пешеходной зоны пока лишь засыпана либо щебнем, либо песком, через небольшие котлованы перекинуты деревянные мостики, последний слой дорожного покрытия сделан не везде – то есть, работы у строителей еще много. Кстати, мы застали рабочих за установкой новых светофоров. По их словам, управление устройствами будет сенсорным.

На Комсомольской устанавливают новые светофоры Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Заместитель начальника Управления по капитальному строительству администрации Уфы Евгением Кулешовым рассказывал нам, что в прошлом году существовали проблемы с наймом рабочих из-за закрытия границ в связи с пандемией. В текущем году, по его словам, этот вопрос уже не стоит так остро.

– В этом году наш подрядчик уже привлекает бригады из стран СНГ. Также привлекаются подсобные рабочие на летний период. В том числе подрабатывают студенты, – рассказал представитель мэрии.

Примечательно, что сейчас 8 Марта и Комсомольская не производят впечатление улиц, на которых кипит и полным ходом идет работа. Учитывая масштаб оставшихся работ, за время нашей прогулки нам встретилось не так уж и много рабочих.

Во время ремонта на улице Комсомольской существовали проблемы с наймом рабочих Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Завершить реконструкцию улиц 8 Марта и Комсомольская обещают к концу ноября. Если первая имеет относительно завершенный вид, то, судя по нынешнему состоянию дублера проспекта Октября, у рабочих осталось не так уж много времени.

СКАЗАНО

На прошедшей недавно встрече с журналистами глава администрации Уфы Сергей Греков прокомментировал ситуацию с затянувшимся капитальным ремонтом улицы Комсомольской.

– Мы понимаем, какая большая работа была сделана и что мы получим в результате, а результат будет отличный. Улица станет шире, с тротуарами, пешеходными переходами, с освещением, с газонами, с остановками. Да, мы затянули. Почему? Потому, что тот пласт проблем, которые были, когда улицу «вскрыли», он был просто колоссальный. Многое пришлось переносить и все это быстро не делается, – заявил мэр башкирской столицы.

Власти, по словам Грекова, признают, что во время ремонта улицы Комсомольской «можно было идти «блоками», а не останавливать сразу всю улицу».