На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову
В столице Башкирии на Советской площади хотят установить памятник генералу Минигали Шаймуратову, сообщил Радий Хабиров на Всемирном курултае башкир.
Врио главы республики отметил, что Башкирия должна достойно отметить 120-летие со дня рождения командира 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, который погиб в бою на Донбассе в годы Великой Отечественной войны.
- 25 марта 1942 года именно на Советской площади происходили торжественные проводы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Командир дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о готовности воинов к отправке на фронт, - сказал Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU