На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-29T18:13:22+03:00

Об этом рассказал Радий Хабиров на Всемирном курултае башкир

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В столице Башкирии на Советской площади хотят установить памятник генералу Минигали Шаймуратову, сообщил Радий Хабиров на Всемирном курултае башкир.

Врио главы республики отметил, что Башкирия должна достойно отметить 120-летие со дня рождения командира 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, который погиб в бою на Донбассе в годы Великой Отечественной войны.

- 25 марта 1942 года именно на Советской площади происходили торжественные проводы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Командир дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о готовности воинов к отправке на фронт, - сказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU