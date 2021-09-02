На Советской площади в Уфе начал работать светомузыкальный фонтан

фото: мэрия Уфы

Вчера, 1 сентября, на реконструируемой Советской площади в Уфе начал работать светомузыкальный фонтан. Во время церемонии открытия власти города организовали театрализованную программу. На запуске водного сооружения побывал глава Башкирии Радий Хабиров.

– Мы завершаем сегодня первую очередь реконструкции Советской площади. Она не просто нам далась. По ходу нам пришлось менять проект. Первую часть мы сделали: улицу Советскую и сам фонтан. На следующий год в центре будет апофеоз этого места – памятник генералу Шаймуратову, – сказал руководитель региона.

Светомузыкальный фонтан был запущен в рамках масштабной реконструкции Советской площади, которая началась летом прошлого года. Ее территория была расширена на шесть метров, на ней полностью обновили дорожное полотно, ливневую канализацию, там также установили систему наружного освещения, разместили скамейки и высадили новые деревья. По выходным мэрия планирует ограничивать движение машин на участке от улицы Пушкина до Октябрьской Революции, чтобы сделать Советскую площадь и примыкающую к ней территорию пешеходными.