Глава Башкирии вновь неожиданно посетил Советскую площадь

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что опять сбежал с работы, чтобы посмотреть, как продвигается работа на Советской площади, где будет установлен памятник генералу Минигали Шаймуратову. Об этом руководитель региона написал в своих соцсетях 29 июня.

– Все тянет и тянет меня сюда. Памятник мы делаем всем миром, посвящаем всем нашим воинам и нашему генералу. Дела идут неплохо, – сказал Хабиров.

Напомним, о своем побеге с работы на Советскую площадь глава Башкирии писал ровно неделю назад, 22 июня. Тогда он осмотрел колонны, которые будут окружать памятник.