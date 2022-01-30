Таинственное СМС и шантаж разводом: мы нашли пять неизвестных фактов о деле кассирши Луизы Хайруллиной

Луиза слишком любила мужа, поэтому и повелась на его шантаж

Пока вся Россия обсуждает 23-летнюю сотрудницу банка из Нижнего Новгорода, которая похитила из кассы 26 миллионов рублей и тратила их на спортивные ставки и новые гаджеты, у знаменитой кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной по решению суда распродают имущество, чтобы погасить ее долг перед банком.

Недавно в распоряжение «КП-Уфа» попали материалы уголовного дела, в которых мы нашли несколько интересных моментов, которые раньше не озвучивались ни следствием, ни в прессе. Мы публикуем 5 неизвестных фактов о самой известной «краже века», как ее уже окрестили многие.

ОТ КАССИРА ДО ЗАМДИРЕКТОРА БАНКА

Как мы помним, подтолкнул на преступление Луизу ее собственный супруг Марат Хайруллин, который увлекся ставками на спортивных тотализаторах и регулярно проигрывал там крупные суммы денег. Как оказалось, мужчина неплохо разбирался в банковской системе, потому что сам раньше работал в банке. Причем за 5 лет прошел внушительный карьерный путь – от простого бухгалтера-кассира до заместителя директора отделения банка! С таким багажом знаний Марат Хайруллин легко разбирался и как хранятся деньги, и как часто проводятся ревизии, и даже четко рассчитал, когда ждать следующей проверки.

Марат Хайруллин рассчитывал, что сердобольные россияне погасят за него долг перед банком

ШАНТАЖИРОВАЛ ЖЕНУ, ЧТО НЕ ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ С ВАХТЫ

Вариантов отказать супругу у Луизы Хайруллиной просто не было. Во-первых, она действительно любила своего непутевого супруга, во-вторых, перспектива воспитывать в одиночку двух маленьких дочерей совсем не радовала. А тут и муженек, почувствовав у жены слабинку, начал ее шантажировать, что мол, если не возьмешь денег – то домой можешь меня не ждать. На тот момент Марат Хайруллин работал на вахте на Севере и каждый день отсылал супруге сообщения, что у него образовались огромные долги, что его третируют коллекторы. И раз так, на родину ему возвращаться не зачем, все равно ни от кого помощи не дождешься. И Луиза сдалась… Кроме денег, которые женщина выносила из кассы банка, она набрала кредитов в микрофинансовых организациях (почти на 5 млн рублей!). И это, не считая личных сбережений, миллиона, взятого в долг у отца, проданной двухкомнатной квартиры и заложенного автомобиля. Практически все деньги Марат Хайруллин спустил на тотализаторах.

ДЕТИ УЗНАЛИ О КРАЖЕ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА

До последнего дочери Луизы и Марата, с которыми супруги вместе скрывались сначала в палатке на берегу реки, а потом на съемной квартире в Казани, не знали о случившемся. Взрослые благоразумно решили не травмировать детскую психику, а списывали все на «веселое приключение». Каково же было удивление и страх девочек, когда однажды, включив телевизор, они увидели в новостях фотографии своей матери и узнали, что она – преступница, а их семью разыскивает полиция! Про дальнейшие заключения, когда практически на их глазах, мать заковали в наручники, а самих их отправили обратно в Салават к дедушке, и говорить не приходится.

СМС ДЛЯ ПЛЕМЯННИКА

Очень долго СМИ гадали, как вообще полиции удалось выйти на след Луизы Хайруллиной? Изначально просочилась версия, мол, кассирша, переживая за пожилого отца, не выдержала и позвонила ему. Потом версия видоизменилась – мол, это дети позвонили любимому дедушке и рассказали, где они находятся. Сам отец Луизы категорически отвергал все версии, утверждая, что никто ему не звонил и не писал. И вообще он сам даже не знает – жива ли семья или находится в заложниках у бандитов.

Как оказалось позже, пожилой мужчина немного лукавил. Луиза действительно отослала смс, но не отцу, а своему родному племяннику.

- В мессенджере мне пришло сообщение с просьбой передать дедушке, что у них все хорошо. На вопрос кто это, сказали, что тетя. Я пытался еще потом писать, но мне уже никто не отвечал. Я, конечно, все передал отцу Луизы, как меня и попросили, - рассказывал племянник Луизы Хайруллиной на допросах у следователей.

Луиза действительно отправила смс, но не отцу. а племяннику

ПОЕХАЛ НА ТЕЛЕШОУ ТОЛЬКО РАДИ ДЕНЕГ

После того, как Луизу задержали, предъявили обвинение и отправили в СИЗО, ее супруг времени не терял и отправился в Москву. Там в эфире популярной телепередачи, со слезами на глазах он вещал на всю Россию, как подставил жену, что она, бедная, теперь томится за решеткой по его вине. И вообще – он готов единолично нести наказание, главное, чтобы Луизу отпустили к детям. Впрочем, на суде мужчина обиженно рассказывал, что поехал на телешоу исключительно ради денежного сбора. Мол, сейчас все сердобольные россияне скинутся, и долг погасят. Вот только никакого сбора Марат Хайруллин так и не дождался, а по прилете в Уфу также оказался в наручниках и доставлен в следственный изолятор.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, история о 34-летней кассирше из Салавата, которая похитила из кассы банка более 25 млн рублей и сбежала вместе с мужем и детьми, прогремела на всю Россию в конце мая 2019 года. Спустя чуть больше месяца беглянку задержали на съемной квартире в Казани. Женщина чистосердечно призналась, что на хищение ее подтолкнул супруг, который проиграл все деньги на спортивных ставках. В итоге Луизу Хайруллину отправили в колонию общего режима на 5 лет, а ее муж-игроман проведет за решеткой 6 лет. Дочерей Хайруллиных сейчас воспитывает отец Луизы.