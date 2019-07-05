Выдали дети? Отец сбежавшей с 25 млн кассирши рассказал, когда последний раз разговаривал с родными

Появляются все новые подробности задержания 35-летней кассирши из Салавата, которая вынесла из кассы банка около 25 миллионов рублей, а потом скрылась вместе с мужем и двумя девочками в неизвестном направлении.

Ранее в сети появилась информация о том, что беглянку и ее семью выдали дети, которые соскучились по дедушке, и решили ему позвонить. Оперативники якобы перехватили звонок и отследили, что он производился в съемной квартире в Ново-Савинском районе в Казани. Именно там и скрывалась Луиза с семьей до 4 июля, когда ее задержали сотрудники МВД и ФСБ. Женщина не стала оказывать силовикам сопротивление, но и не призналась, где сейчас находятся похищенные миллионы. Мы решили связаться с Мулахметовым лично и узнать, правда ли это.

«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я СЛЫШАЛ ВНУЧЕК ТОЛЬКО 25 МАЯ!»

Отец Луизы Хайруллиной опровергает эту информацию, заявив, что это все выдумки журналистов. Мужчина утверждает, что в последний раз разговаривал с родными за два дня до их исчезновения.

- В последний раз мы встречались с ними 19 мая, а разговаривали по телефону 24 или 25 мая, - говорит отец Луизы. - Мы никак не могли с ними потом разговаривать, это все выдумки.

Напомним, что старшая кассирша салаватского отделения «Россельхозбанка» пропала вечером 27 мая. Сразу после этого женщину, ее мужа и дочерей начали разыскивать по всей стране. Поиски продолжались немногим больше месяца.

Рамиль Мулахметов по-прежнему утверждает, что до последнего не имел никакого понятия, где находятся его близкие, живы ли они вообще или находятся в заложниках у кредиторов, которым задолжал муж—игроман дочери. Сейчас мужчина едет в Уфу для разговора со следователями. Скорее всего, внучек, которые также возвращаются в Башкирию, будет воспитывать именно он.

- Ничего не знаю вообще, следователи мне не дают никакой информации. Сам переживаю. Всю ночь не спал, как узнал о задержании дочери, - говорит мужчина.

Напомним, что как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, о местонахождении семьи оперативникам было известно еще в 20-х числах июня, но выезд в другой субъект очень долго согласовывался с главным управлением. Вся операция задержания разрабатывалась в условиях строгой секретности, чтобы не спугнуть беглецов.

Наши коллеги из «КП-Казань» поговорили с соседями Луизы Хайруллиной по дому, в котором беглецы скрывались как минимум неделю.

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