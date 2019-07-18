«Они ввели меня в заблуждение»: муж кассирши из Башкирии, похитившей 25 млн рублей, признался, что наболтал лишнего

Сегодня днем, 18 июля, в Верховном суде Башкирии пересматривалась мера пресечения для супруга знаменитой кассирши, похитившей из банка 25 миллионов рублей. Прокуратура республики пыталась оспорить решение Орджоникидзевского суда, по которому Марат Хайруллин отправился под домашний арест. Впрочем, апелляция ничего не изменила – мужчина по-прежнему будет находиться под домашним арестом на все время следствия.

Само судебное заседание проходило за закрытыми дверями, и лишь после оглашения решения Марат Хайруллин дал комментарий журналистам.

- Я хочу принести свои извинения перед зрителями Первого канала, а также людьми, которые видели эту передачу. Я приехал туда под давлением лиц, осуществляющих защиту моей жены. Они ввели меня в заблуждение и не объяснили мне правовых последствий. Все, что я говорил – было с их слов. Никаких претензий к Первому каналу я не имею, так как канал не имеет отношения к произошедшему. Полную и объективную картину случившегося я дам на допросах у следователей. К сожалению, я не имею права рассказать сейчас вам всю информацию в связи с ограничениями в рамках уголовного процесса, - запинаясь, прочитал с бумажки Марат Хайруллин речь, заранее подготовленную его адвокатом.

Семейство скрывалось от полиции больше месяца

«ПРОДАЛ МАРАТА ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЖУРНАЛИСТАМ»

Напомним, что на прошлой неделе муж Луизы отправился в Москву, чтобы в эфире федерального ток-шоу рассказать всю правду о «краже века». Мужчина признался, что в течение двух лет заставлял свою жену выносить деньги из кассы банка, подменяя их фальшивыми купюрами из банка приколов, после чего клал деньги на личный счет и спускал их на спортивных тотализаторах. Когда же в кассе оставался последний миллион, семья приняла решение бежать: сначала скрывались в окрестностях Салавата, потом рванули в Казань, где скитались по съемным квартирам. 4 июля оперативники все же задержали беглецов и доставили в Уфу. По решению суда Луиза Хайруллина была арестована, а ее супруг какое-то время проходил по делу в качестве свидетеля. Впрочем, после громкого признания, Марата назвали соучастником и возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Выходит, все то, что говорил Марат Хайруллин в эфире – выдумка защитников Луизы, и не является правдой? Действительно, не только у экспертов, но и у многих жителей России возникли сомнения в правдивости его слов. Кстати, ранее уфимский общественник Азамат Галин, нашедший и оплативший для кассирши адвокатов, признавался, что «продал Марата за миллион рублей федеральным журналистом». Вырученные деньги планировалось внести в счет возмещения похищенных денег у «Россельхозбанка». Теперь новую версию похищения денег предстоит проверять следователям, к которым Марат Хайруллин отправится на допрос.

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