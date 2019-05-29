Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Настоящая детективная история произошла на днях в небольшом башкирском городке Салавате. Из отделения «Россельхозбанка» похитили астрономическую по местным меркам сумму – около 23 миллионов рублей. Нет, в банк не врывались вооруженные налетчики в масках и не угрожали никому оружием, требуя вынести мешки с деньгами. «Кража века», как ее уже окрестили местные жители, произошла тихо и совершенно незаметно: в понедельник, 27 мая, перед концом рабочей смены 35-летний старший кассир Луиза Хайруллина положила в свою сумку несколько пачек российских рублей, долларов и евро (точную сумму сейчас выясняет ревизия), после чего, вежливо попрощавшись с коллегами, отправилась домой.

Когда вечерняя проверка не досчиталась огромной суммы денег в кассе, Луизе немедленно позвонили, но телефон женщины был выключен. Прибывшие по вызову сотрудники полиции немедленно отправились домой к сотруднице банка, но никого уже не застали. Вместе с Луизой исчезли ее 41-летний супруг и две маленькие дочери 8 и 11 лет. Собрав наспех вещи и прихватив загранпаспорта, семья погрузилась в серый «Рено Дастер» и укатила в неизвестном направлении. По некоторым данным, к внезапно разбогатевшим «счастливчикам» присоединились 63-летний отец Луизы и ее старшая 40-летняя сестра; сейчас эту информацию проверяют правоохранители. Беглецов немедленно объявили в розыск, ориентировки разлетелись по всем отделам полиции в России.

Луиза исчезла вместе с мужем и маленькими дочками

«РАБОТАЛА НЕ ПЕРВЫЙ ГОД И ПОЛЬЗОВАЛАСЬ УВАЖЕНИЕМ КОЛЛЕГ»

Конечно, сразу возникает множество вопросов: как сотруднице банка удалось незаметно вынести такую огромную сумму денег (все же не пару пачек с пятитысячными купюрами, а 23 миллиона), и как вообще столько наличности оказалось в небольшом отделении банка? И главный вопрос: что подтолкнуло женщину, мать двух маленьких девочек, на такое серьезное преступление, за которое грозит внушительный тюремный срок?

Начнем с того, что, как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, скорее всего, в этот день клиент банка оформил крупный вклад или напротив, написал заявление о выдаче депозита.

Кроме того, Луиза, как старший кассир, имела доступ абсолютно ко всем помещениям в банке, включая хранилище, а также отвечала за соответствие реальных денежных сумм с записями в кассовой книге. Именно старший кассир должен проводить инкассацию и выявлять недостачу денежных средств в кассе, оповещая об этом руководство банка. То есть сразу обнаружить пропажу миллионов было невозможно, это выяснилось только на проверке.

Поскольку Луиза не первый год работала в банке (по правилам, чтобы стать старшим кассиром, нужно минимум год проработать на должности обычного кассира), то пользовалась уважением и доверием своих коллег. Поэтому никто не заподозрил, что в обычной сумке женщина могла вынести деньги, а не личные вещи. В любом случае, сейчас все обстоятельства дерзкого похищения устанавливают силовики.

- В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ЗА МУЖЕМ ЧИСЛИЛИСЬ БОЛЬШИЕ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ

Также выяснились неожиданные подробности о жизни 41-летнего супруга Луизы. Марат Хайруллин родился в республике Таджикистан, в небольшом городке Канибадам, но уже в раннем возрасте перебрался в Башкирию. Как сообщает издание «Медиакорсеть», в период с 2002 по 2005 годы мужчина строил карьеру в банках: успел поработать в «Уралсибе», «Инвесткапиталбанке, «Социнвест-Агро» и «Инвестиционном капитале». По всей видимости, Марат Хайруллин успел неплохо выучить банковскую структуру и мог помочь супруге спланировать грандиозную махинацию. Свекровь Луизы также работала раньше в «Сбербанке», а вот свекор трудился в частном охранном агентстве, так что аферу родственнички могли разработать до мельчайших деталей и предугадать все риски.

Завершив с банковской работой, Марат Хайруллин понабрал кредитов, правда, расплатиться с ними вовремя не смог и засветился в базе федеральной службы судебных приставов. Как удалось выяснить «КП-Уфа», за плечами злостного неплательщика числится долг по кредитным платежам на общую сумму более миллиона рублей. Эти деньги, в частности, мужчина потратил на строительство комфортабельного двухэтажного коттеджа в черте города. В последнее время, как рассказали знакомые, он занимался перепродажей автомобилей, у него на учете действительно стояли отечественные «легковушки». Быть может огромные долги супруга и страх перед исполнительным производством и подтолкнули молодую женщину пойти ва-банк?

Есть версия, что семья могла сменить документы и махнуть за границу

«НАВЕРНЯКА СМЕНИЛИ ДОКУМЕНТЫ И МАХНУЛИ ЗА ГРАНИЦУ»

Удивительна реакция людей, которые услышали об этой истории. Многие жители Башкирии горячо поддержали воровку, пожелав ей удачи и не попасться на глаза полицейским.

- Хочется надеяться, что она уже далеко, в стране, где ее не выдадут России! – пишет Кристина А.

- Хоть бы их не поймали! Сколько эти банки людей дурят, никто не считает. В полиции должны немедленно прекратить преследование женщины с детьми и возобновить проверку всех банков на обман клиентов, - радикально настроен Ильгиз Ш.

Среди сочувствующих семье даже нашелся известный башкирский общественный деятель и предприниматель, который то ли в шутку, то ли всерьез пообещал помочь им, если их поймают:

- Если эту женщину поймают - оплачу ей адвоката, - смело заявляет Азамат Галин. - Хотя мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто. Мы устали что нас грабят. Нас грабят каждый день.

Впрочем, нашлись люди, которые напомнили, что кража – преступление и строго карается законом.

- Бедолага, всяко поймают, дети куда? В детдом? Довели людей, нет перспектив выхода из этого рабского нищего существования, – пишет Светлана Н.

Многие задаются вопросом – где можно скрыться от преследования с маленькими детьми, и как остаться неузнанными. Большинство сходятся во мнении, что семья заранее сменила документы и пересела в другой автомобиль. Вполне возможно, что у Хайруллиных был подельник, который за вознаграждение мог вывезти их за пределы республики, а может – и страны.

Такая версия не кажется столь невероятной, ведь от Салавата до границы с Казахстаном ехать около семи часов – чуть менее 500 километров. Правда, многие местные считают, что семья залегла в одной из полузаброшенных деревень, коих великое множество в ближайших районах республики.