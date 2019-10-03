2019-10-03T12:58:08+03:00
Происшествия

Муж кассирши из Башкирии, похитившей из банка около 20 млн рублей, спустил большую часть денег в букмекерских конторах

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД во время очередного брифинга
Яна БАЗЕКИНА
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Марат Хайруллин действительно был игроманом и спускал огромные суммы в букмекерских конторахМарат Хайруллин действительно был игроманом и спускал огромные суммы в букмекерских конторах
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Стали известны новые подробности громкой истории похищения из банка башкирского города Салават 20 миллионов рублей старшим кассиром 35-летней Луизой Хайруллиной.

Показания ее супруга, Марата Хайруллина, ранее на всю страну заявившего, что это он заставлял жену выносить деньги из банка, а потом проигрывал их на спортивных тотализаторах, подтвердились – мужчина действительно спустил большую часть похищенных денег на ставках.

- Как мы знаем, супруг Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей, был игроманом. Он закладывал большие суммы денег в букмекерские конторы, что подтверждается нашими запросами, были перечисления с его стороны. Так что, скорее всего, большую часть денег он действительно проиграл. Сейчас проводятся дополнительные следственные мероприятия, - заявил начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеев во время брифинга с журналистами.

Луиза Хайруллина до сих пор находится в СИЗО

Луиза Хайруллина до сих пор находится в СИЗО

Напомним, что вся эта скандальная история произошла в конце мая: старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина вынесла из банка огромную сумму денег, а потом скрылась с семьей в неизвестном направлении. Отец Луизы Рамиль Мулахметов сразу заявил, что к исчезновению дочери причастен его зять. Мужчина утверждал, что Марат Хайруллин – настоящий игроман, и даже влез в большие долги из-за своего пристрастия. Пожилому мужчине даже пришлось одолжить непутевому зятю миллион рублей, чтобы тот рассчитался с кредиторами, но Марат продолжил спускать все деньги на ставках.

Когда беглецов задержали на съемной квартире в Казани, то Луиза по решению суда отправилась в следственный изолятор, а ее супруг – в Москву, где в эфире федерального ток-шоу каялся, как подставлял жену и заставлял ее выносить деньги из банка, заменяя их фальшивыми купюрами. Позже мужчина отрекся от своих слов, заявив, что его заставили откровенничать адвокаты жены, а сам он и рубля чужого в руках не держал. Впрочем, у следователей на этот счет было свое мнение, и вскоре Марат Хайруллин пошел соучастником по уголовному делу.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом, но старается каждый день видеться с двумя дочерями, которые и так переживают из-за разлуки с матерью.

Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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