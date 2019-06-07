Кассирша из Башкирии пошла на кражу 25 миллионов из-за мужа-игромана?

Таинственная история из маленького города Салават обрастает новыми подробностями. Напомним, 27 мая кассирша вышла из банка с 25 миллионами рублей и пропала вместе со всей своей семьей. Полиция уже около двух недель не может найти ни единого следа пропавших. На все вопросы в ведомстве лишь разводят руками. Чем больше разбираешься в истории семьи Хайруллиных, тем больше кажется, что они не могли исчезнуть по собственной воле. Их либо вынудили обстоятельства, либо другие люди.

ВЕРСИЯ ОТЦА - ВИНОВАТ ЗЯТЬ

- Луиза всегда была хорошей девочкой, она отличная мать. Их надо спасать. Люди, пожалуйста, помогите нам. Если кто-то ее видел с дочурками - сообщите в первое же отделение полиции. Они точно в опасности, - буквально кричит отец кассирши Рамиль Мулахметов.

Мужчина тоже в первое время походил по сводкам, как пропавший, но явился в полицию сам и рассказал, что с утра 27 мая не может связаться со своей дочерью. Он был и в банке в то утро, и дома у дочери, да и вообще пробежал половину улиц Салавата - ни намека на то, куда могла пропасть вся семья. Рамиль совершенно не верит, что его кровинушка могла просто по своей воле взять деньги и убежать. Она так долго и тяжело устраивалась на эту работу, и так была довольна, что может самостоятельно зарабатывать и радовать своих дочек подарками.

К тому же само исчезновение провернуто так профессионально, что трудно поверить в то, что семья с двумя маленькими детьми могла проделать это самостоятельно. То ли помогали серьезные люди, то ли их просто похитили. И сейчас все больше фактов говорить о втором.

Выяснилось, что Марат Хайруллин накопил свои долги не просто так. Практически весь миллионный долг, который за ним тянется, идет от организаций, которые занимаются микрозаймами. Куда он тратил все эти деньги? Отец Луизы с уверенностью ответил на этот вопрос. Более того, он и сам не раз дарил крупные суммы их семье.

- Он увлекался спортивными ставками - это точно. Постоянно делал их по телефону и интернету, но по клубам лично не ходил, - рассказывает Рамиль Мулахметов. - Ради этого часто занимал деньги в офисах микрозаймов. Но делал ли они ставки и займы в последнее время - я не знаю. В 2016 году я сам занял ему 1,5 миллиона рублей, чтобы он как раз рассчитался с долгами, покрывал его долги. Деньги, конечно, он мне не вернул.

Марат Хайруллин накопил кучу долгов из-за страсти к спортивным ставкам

Долги Марата со временем дошли до таких сумм, что ему перестали выдавать кредиты. Но человеком он был очень азартным и сам по себе остановиться не мог. А в последнее время, как утверждают родственники семьи, он и вовсе стал каким-то скрытным, замкнутым, да и вообще его характер сильно изменился. Все подозревали, что у него возникли какие-то проблемы. Соседи даже несколько раз видели, что он общался рядом с домом с какими-то подозрительными людьми. Близкие не отрицают, что отказы банков могли довести его до обращения к нелегальным кредиторам.

- У Марата даже квартиры нет своей, ни одного квадратного метра, - продолжает отец Луизы. - Мать работала всю жизнь в банке кассиром, отец в пожарной части, потом в ЧОПе, сейчас на пенсии. Какие у него вообще могут быть деньги? Он даже когда женился, жил в моей квартире, купленной для Луизы. Зато деньги на ставки где-то находил. Это игроман, больной человек. Мы сначала думали, что могли пресечь эту болезнь, но оказалось, что нет.

Друзья семьи не могут поверить, что Марат мог довести ситуацию до такого масштаба. По их словам, он любил жену и всегда с ней советовался по всем вопросам.

- Он на севере работал лет 5-7 и все деньги вкладывал в строительство дома, - рассказывает Илья Корницкий, но сам при этом признается, что уже с сентября не общался с другом.

Несмотря на то, что все близкие со стороны Марата не хотят верить в его причастность к происшедшему, они не исключают того факта, что в Салавате легко можно было попасть под влияние криминальных группировок. Тем более, когда жена работает в банке и имеет доступ к большим деньгам. Это не банк, который будет выбивать деньги только по телефону, у этих ребят совершенно иные методы. И при больших долгах они могут быть очень жестокими

- Я не знаю его нынешнего внутреннего мира, - продолжает Рамиль Мулахметов. - Раньше знал, а теперь перестал понимать. По отношению ко мне он стал грубым, нервным. Наверное, не нравились ему мои нравоучения.

СЕСТРА ЛУИЗЫ НАШЛАСЬ… В ТЮРЬМЕ

Тем временем родная сестра Эльза Бармакова замешана в еще более криминальной истории. Поначалу имя старшей из сестер также фигурировало в сводке, говорилось, что она якобы могла скрыться вместе с семьей родственницы. Но чем больше мы разбирались в истории, тем больше становилось понятно, что Эльза пропала еще раньше. Как минимум, уже год о ней ничего никому неизвестно.

- Это не имеет никакого отношения к ситуации вообще. Сейчас журналисты приплетают сестру, что уехали вместе, тестя еще с собой взяли, отца, свекра - все это бред. И свекор, и я здесь, - эмоционально отреагировал Рамиль Мулахметов.

Рамиль Мулахметов вместе с женой, старшей дочерью Эльзой и внуком

Оно и понятно, он не хочет вспоминать историю своей старшей дочери. Дело в том, что в течение последнего года она сидит в колонии. И это большой секрет для всех вокруг. Потому что для соседей и родственников она уехала куда-то далеко на заработки.

Эльза никогда не была такой, как Луиза. Слишком бойкая, слишком самостоятельная, никого не слушает вокруг. Своего семейного счастья она не нашла. Точнее такая обычная жизнь была совсем не для нее. Она всегда искала приключений. В конце 2017 года в центре Салавата полицейские поймали Эльзу с поличным на продаже наркотиков. В итоге, Эльзу в марте 2018 года приговорили к 3 годам 3 месяцам заключения в колонии общего режима. Она по сей день находится за решеткой.

Но близкие семьи зная буйный нрав женщины считают, что она все равно могла быть причастна к этой истории. Младшая сестренка, которая с тобой давно не разговаривает и отстроила себе дорогой коттедж в хорошем районе, да еще и работает в банке - отличная наводка для сокамерниц.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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