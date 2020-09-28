Кассирша Луиза Хайруллина, похитившая из банка 25 млн рублей, получила пять лет тюрьмы

В Башкирии вынесли приговор кассирше, похитившей из банка 25 млн рублей Фото: Рустем АХУНОВ

Вот и завершилась история башкирских «Бонни и Клайда», за которой почти год следила вся республика и Россия. Сегодня, 28 сентября, в городском суде Салавата в суде огласили приговор знаменитой кассирше Луизе Хайруллиной, которая в конце мая 2019 года таинственным образом исчезла вместе со своей семьей и 25 миллионами рублей, прихваченными из кассы банка. Спустя 1,5 месяца беглянку поймали и отправили в СИЗО, обвинив в присвоении и растрате крупной суммы денег. Больше года длилось расследование уголовного дела, и вот, наконец, суд поставил точку в этом громком и запутанном деле.

На предпоследнем судебном заседании прокурор запросил для Луизы шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В принципе, статья «Присвоение в особо крупном размере» предусматривает до 10 лет лишения свободы, но у Луизы Хайруллиной есть смягчающие обстоятельства – двое малолетних детей, положительные характеристики от соседей и коллег, а также признание вины и чистосердечное раскаяние.

- Я прошу назначить мне наказание, не связанное с реальным лишением свободы, - дрожащим голосом в своем последнем слове попросила судью Луиза Хайруллина.

В итоге суд приговорил Луизу Хайруллину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом «Комсомолке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛ, ЧТО МОГУ ОТЫГРАТЬСЯ»

Еще одному фигуранту нашумевшего уголовного дела – мужу Луизы Марату Хайруллину, который проходил в качестве соучастника, суд назначил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, хотя ранее прокурор запрашивал для него семь лет колонии и ограничение свободы сроком на год. Во время своего последнего слова мужчина выглядел очень подавленным и всячески пытался убедить присутствующих, что ничего такого ужасного они с женой не совершили, что для них запрашивают такое наказание. Также Марат в очередной раз признался, что все деньги потратил на ставках. Более того, даже после побега он продолжал делать ставки, правда, уже в нелегальных букмекерских конторах.

- До последнего верил, что смогу отыграться, - повинился перед судьей Марат Хайруллин. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу и заковали в наручники прямо в зале суда.

- Также судом удовлетворен иск банка о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 24455862, 50 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, - добавили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Выплачивать многомиллионный долг супругам предстоит с зарплаты, которую они будут получать за работу в колонии. Очевидно, что свои деньги банк увидит нескоро, а может, и не увидит и вовсе, поскольку зарплаты в колонии явно небольшие, да и на содержание маленьких дочерей что-то надо отправлять. И даже если продать все имущество, которое есть у семьи, то 25 с лишним миллионов уж точно не наберется.

ВЫНОСИЛА ДЕНЬГИ ДЛЯ МУЖА-ИГРОМАНА

Напомним, что впервые о громком ограблении Башкирия узнала после того, как вечером 27 мая 2019 года старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина тайком сложила наличность из кассы в сумку и отправилась домой. После, наспех собрав вещи, семья Хайруллиных, включая двух маленьких дочерей, скрылась из города на своем стареньком «Дастере». Когда служба безопасности обнаружила крупную недостачу, то от беглецов и след уже простыл. Как выяснилось позже, сначала семья скрывалась на берегу озера под Салаватом, а потом на попутках перебралась в Казань, где проживала анонимно в съемной квартире. Ни хозяйка квартиры, ни соседи даже и не догадывались, что за скромные и очень тихие жильцы поселились с ними по соседству.

Тем временем в Башкирии полным ходом шли поиски: полицейские прочесывали все зацепки, опрашивали родных Луизы и Марата и даже взяли образцы ДНК. И вот правоохранители вышли на след: в ночь на 5 июля сотрудники ФСБ и полиции задержали беглянку на съемной квартире. Луизе предъявили заочное обвинение в крупной краже и этапировали в Уфу, а ее мужа отпустили на правах свидетеля. Опеку над дочерями Луизы оформил ее отец Рамиль Мулахметов. Пожилой мужчина очень тяжело переживал случившееся: по его словам, во всех злоключениях дочери виноват только ее супруг-игроман, который проигрывал все сбережения на тотализаторах и в букмекерских конторах, а также мог заставить жену пойти на преступление.

Сам Марат Хайруллин поначалу выгораживал жену и даже отправился на федеральное ток-шоу, где во всеуслышание повинился: это он заставлял жену выносить деньги из банка, а когда она отказывался, шантажировал ее и угрожал. Мужчина слезно просил отпустить жену и даже изъявлял желание отправиться в тюрьму вместо нее.

Пожелания Марата Хайруллина оказались пророческими: после возвращения из Москвы, прямо в уфимском аэропорту его задержали полицейские. Мужчине предъявили обвинение в пособничестве и отправили сначала в следственный изолятор, а потом под домашний арест. Сам Марат сразу же отказался от своих слов – на допросах у следователей мужчина клялся, что признаться в преступлении его заставили адвокаты жены, а сам он никогда денег в руках не держал.

Конечно, всех интересовал вопрос – где же похищенные миллионы, но следствие быстро восстановило картину произошедшего. Оказывается, деньги Луиза Хайруллина выносила из банка не одномоментно, а с 2017 по 2019 годы – то по 10, то по 100 тысяч, после чего они действительно оседали в букмекерских конторах, куда их относил муж кассирши.

Если сначала Луиза хранила гордое молчание и наотрез отказывалась давать показания, то позже разлука с дочерями дала о себе знать. Женщина сильно похудела и признавалась, что очень скучает по девочкам и переживает, что сможет теперь увидеться с ними совсем нескоро. Луиза чистосердечно признала свою вину и уже активно сотрудничала со следствием, надеясь на мягкий приговор.

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