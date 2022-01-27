В Башкирии распродают имущество знаменитой кассирши Луизы Хайруллиной, укравшей 25 миллионов

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Как стало известно «КП-Уфа», квартиру в башкирском Салавате, ранее принадлежавшую знаменитой кассирше Луизе Хайруллиной, продали за долги. Произошло это еще в октябре прошлого года, на торги жилплощадь выставил арбитражный управляющий Ралина Ахмадиева. Это означает, что похитившая в мае 2019 года 25 млн рублей из кассы банка Луиза объявлена банкротом.

По данным «КП-Уфа», однокомнатная квартира площадью 34,2 квадрата в многоэтажке на бульваре Салавата Юлаева, должна была уйти с молотка 6 октября 2021 года. Первоначальная стоимость имущества оценивалась в 1,5 млн рублей. В ходе торгов цена могла возрасти. Однако точно не известно, за какую сумму в итоге купили квартиру. Известно также, что совладельцем жилплощади был супруг Луизы Марат Хайруллин.

Напомним, история о сбежавшей с 25 млн рублей кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной прогремела на всю страну в конце мая 2019 года. Тогда женщина вынесла из банка деньги и вместе с супругом и двумя детьми скрылась. Через некоторое время чету Хайруллиных нашли и задержали в Казани. В итоге, самую знаменитую кассиршу страны осудили на пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а ее супруг Марат отправился в колонию на шесть лет. По его словам, все украденные деньги он потратил на ставках.