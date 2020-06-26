«Жизнь двоих детей оказалась для него не так важна»: что случилось с Артемом Мазовым, сыновей которого нашли мертвыми

Вот уже почти неделю Башкирия обсуждает печальную судьбу двух мальчиков, чьи полуразложившиеся тела нашли в минувшие выходные в реке. По одной из версий, в конце октября 2019 года их отец, 38-летний Артем Мазов, после ссоры с женой привез сыновей к реке, где связал и утопил.

После того, как тела мальчиков были найдены, водолазы продолжили прошаривать дно рек Белой и Уфимки, вот только тело самого Артема Мазова так до сих пор найдено не было. Именно поэтому у некоторых появились сомнения: а может, Мазов-старший жив? Может, он вообще сейчас где-то скрывается? Кстати, следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетних», рассматривают все версии, но до конца расследования комментировать их отказываются.

Водолазы до сих пор тщательно обследуют дно реки

ВЕРСИЯ №1 (И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ): АРТЕМ МАЗОВ МЕРТВ, НО ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕН

Все-таки основной версией на сегодняшний день остается то, что Артем Мазов утонул вместе со своими детьми, но его тело просто до сих пор не найдено. Во-первых, тела детей тоже не могли найти почти 8 месяцев, хотя водолазы тщательно прочесывали русла рек Белой и Уфимки до самого Бирска. В итоге оба тела нашли с разницей всего в несколько часов, хоть и почти в пятидесяти километрах друг от друга. Тело восьмилетнего мальчика было найдено рыбаком неподалеку от санатория «Речные зори», где еще в октябре был найден брошенный автомобиль, принадлежащий семье, и сдутый надувной матрас. Тело младшего также обнаружили по гнилостному запаху рыбаки неподалеку от острова Козарез в Демском районе Уфы.

После того, как тела детей были найдены, опознаны и отправлены на судмедэкспертизу для установления причины смерти, следователи, водолазы, сотрудники МЧС продолжили поиски Мазова-старшего, но его тело не было найдено до сих пор.

Тело старшего сына нашли рыбаки неподалеку от санатория "Речные зори"

По словам водолаза, принимавшего участие в поисках пропавшей семьи, тело может быть не найдено до сих пор из-за того, что дно реки усеяно глубокими ямами, оврагами и корягами. Возможно, тело просто зацепилось за что-то, быстро покрылось илом и мусором, и поэтому его так сложно обнаружить водолазам. А может, течение прибило его к какому-то заросшему травой берегу, и рано или поздно на него так же наткнутся рыбаки. Ведь что нашли детей – это тоже всего лишь случайность. По словам экс-полицеского, который следит за историей, Мазов мог, скорее всего, утонуть на середине реки.

О том, что Артем мог добровольно уйти из жизни, ранее говорила и его жена Эльмира Мазова. Еще осенью в беседе с корреспондентом «Комсомолки» убитая горем женщина подтвердила, что ее муж действительно был с некими странностями, поэтому так негативно отреагировал на новость о предстоящем разводе. А собственный источник «КП-Уфа» и вовсе поведал, что на допросе у следователей Эльмира сообщила, что ее муж склонен к самоубийству и ранее высказывал подобные мысли. Отец Артема Аркадий Мазов с первых дней после исчезновения семьи также заявлял, что его сына «уже нет в живых на этом свете».

Тело младшего мальчика течение отнесло на 50 километров в Демский район Уфы

ВЕРСИЯ №2 (СОМНИТЕЛЬНАЯ): АРТЕМ МАЗОВ ЖИВ И ПРОДОЛЖАЕТ СКРЫВАТЬСЯ

В пользу того, что Мазов-старший жив и где-то скрывается почти нет веских аргументов, но и исключать эту возможность также нельзя. Здесь многое зависит от психологии человека: возможно, что находясь в состоянии сильного стресса после тяжелого разговора с женой, Мазов действительно намеревался покончить с собой и детьми в отместку супруге – мол, посмотри, что ты потеряла. Но вдруг мужчина, расправившись с сыновьями, осознал, что натворил и не смог добровольно лишить себя жизни? Извините, но инстинкт самосохранения (который куда сильнее совести) еще никто не отменял.

Где же тогда может скрываться Артем Мазов? У него не было с собой никаких вещей или документов, банковские карты он также оставил дома, но Эльмира Мазова не исключала, что у мужа может быть при себе заначка наличных денег. Неподалеку от «Речных зорей» есть заброшенные сады, где можно пережить какое-то время, но все равно сомнительно, что мужчина никому так и не попался на глаза. Если бы он попытался добраться пешком или автостопом до другого населенного пункта, то обязательно был бы замечен и узнан.

Поисками Артема Мазова до сих пор занимаются следователи

КОММЕНТИРУЕТ ПСИХОЛОГ

Елена Садыкова, психолог:

- Если мужчину найдут живым, наверняка следствие сочтет нужным проводить психиатрическую экспертизу. Вменяемость его под большим вопросом. По крайней мере, речь может идти о пограничном расстройстве личности, когда человек любой (иногда совершенно неадекватной и чудовищной) ценой пытается избежать расставания со значимым для него человеком. Жизнь двоих детей оказалась для него не так важна, как желание вызвать чувство вины и сожаления у своей супруги. Этому нет оправдания, но есть объяснение.

О чем может говорить его поступок? В первую очередь о том, что его собственное чувство оставленности было для него невыносимым, и он не обладал ресурсом, чтобы с ним справиться.

Мог ли он сам остаться жив? Конечно, мог. Например, в том случае, если убийство создало психологическую «разрядку», он таким образом отреагировал свое чувство оставленности и одиночества. И вдруг «осознался», понял, что натворил.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

25 июня, в Уфе простились с братьями Мазовыми. Об этом рассказала родная тетя мальчиков.

- Братьев сегодня похоронили, проводили в последний путь со всеми почестями, - подтвердила «Комсомолке» женщина.