2020-06-26T08:44:10+03:00
Происшествия

«Жизнь двоих детей оказалась для него не так важна»: что случилось с Артемом Мазовым, сыновей которого нашли мертвыми

Выясняем с психологом, мог ли предстоящий развод спровоцировать его на чудовищный поступок
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: LIFE.RUФото: LIFE.RU
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Вот уже почти неделю Башкирия обсуждает печальную судьбу двух мальчиков, чьи полуразложившиеся тела нашли в минувшие выходные в реке. По одной из версий, в конце октября 2019 года их отец, 38-летний Артем Мазов, после ссоры с женой привез сыновей к реке, где связал и утопил.

После того, как тела мальчиков были найдены, водолазы продолжили прошаривать дно рек Белой и Уфимки, вот только тело самого Артема Мазова так до сих пор найдено не было. Именно поэтому у некоторых появились сомнения: а может, Мазов-старший жив? Может, он вообще сейчас где-то скрывается? Кстати, следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетних», рассматривают все версии, но до конца расследования комментировать их отказываются.

Водолазы до сих пор тщательно обследуют дно реки

Водолазы до сих пор тщательно обследуют дно реки

ВЕРСИЯ №1 (И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ): АРТЕМ МАЗОВ МЕРТВ, НО ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕН

Все-таки основной версией на сегодняшний день остается то, что Артем Мазов утонул вместе со своими детьми, но его тело просто до сих пор не найдено. Во-первых, тела детей тоже не могли найти почти 8 месяцев, хотя водолазы тщательно прочесывали русла рек Белой и Уфимки до самого Бирска. В итоге оба тела нашли с разницей всего в несколько часов, хоть и почти в пятидесяти километрах друг от друга. Тело восьмилетнего мальчика было найдено рыбаком неподалеку от санатория «Речные зори», где еще в октябре был найден брошенный автомобиль, принадлежащий семье, и сдутый надувной матрас. Тело младшего также обнаружили по гнилостному запаху рыбаки неподалеку от острова Козарез в Демском районе Уфы.

После того, как тела детей были найдены, опознаны и отправлены на судмедэкспертизу для установления причины смерти, следователи, водолазы, сотрудники МЧС продолжили поиски Мазова-старшего, но его тело не было найдено до сих пор.

Тело старшего сына нашли рыбаки неподалеку от санатория "Речные зори"

Тело старшего сына нашли рыбаки неподалеку от санатория "Речные зори"

По словам водолаза, принимавшего участие в поисках пропавшей семьи, тело может быть не найдено до сих пор из-за того, что дно реки усеяно глубокими ямами, оврагами и корягами. Возможно, тело просто зацепилось за что-то, быстро покрылось илом и мусором, и поэтому его так сложно обнаружить водолазам. А может, течение прибило его к какому-то заросшему травой берегу, и рано или поздно на него так же наткнутся рыбаки. Ведь что нашли детей – это тоже всего лишь случайность. По словам экс-полицеского, который следит за историей, Мазов мог, скорее всего, утонуть на середине реки.

О том, что Артем мог добровольно уйти из жизни, ранее говорила и его жена Эльмира Мазова. Еще осенью в беседе с корреспондентом «Комсомолки» убитая горем женщина подтвердила, что ее муж действительно был с некими странностями, поэтому так негативно отреагировал на новость о предстоящем разводе. А собственный источник «КП-Уфа» и вовсе поведал, что на допросе у следователей Эльмира сообщила, что ее муж склонен к самоубийству и ранее высказывал подобные мысли. Отец Артема Аркадий Мазов с первых дней после исчезновения семьи также заявлял, что его сына «уже нет в живых на этом свете».

Тело младшего мальчика течение отнесло на 50 километров в Демский район Уфы

Тело младшего мальчика течение отнесло на 50 километров в Демский район Уфы

ВЕРСИЯ №2 (СОМНИТЕЛЬНАЯ): АРТЕМ МАЗОВ ЖИВ И ПРОДОЛЖАЕТ СКРЫВАТЬСЯ

В пользу того, что Мазов-старший жив и где-то скрывается почти нет веских аргументов, но и исключать эту возможность также нельзя. Здесь многое зависит от психологии человека: возможно, что находясь в состоянии сильного стресса после тяжелого разговора с женой, Мазов действительно намеревался покончить с собой и детьми в отместку супруге – мол, посмотри, что ты потеряла. Но вдруг мужчина, расправившись с сыновьями, осознал, что натворил и не смог добровольно лишить себя жизни? Извините, но инстинкт самосохранения (который куда сильнее совести) еще никто не отменял.

Где же тогда может скрываться Артем Мазов? У него не было с собой никаких вещей или документов, банковские карты он также оставил дома, но Эльмира Мазова не исключала, что у мужа может быть при себе заначка наличных денег. Неподалеку от «Речных зорей» есть заброшенные сады, где можно пережить какое-то время, но все равно сомнительно, что мужчина никому так и не попался на глаза. Если бы он попытался добраться пешком или автостопом до другого населенного пункта, то обязательно был бы замечен и узнан.

Поисками Артема Мазова до сих пор занимаются следователи

Поисками Артема Мазова до сих пор занимаются следователи

КОММЕНТИРУЕТ ПСИХОЛОГ

Елена Садыкова, психолог:

- Если мужчину найдут живым, наверняка следствие сочтет нужным проводить психиатрическую экспертизу. Вменяемость его под большим вопросом. По крайней мере, речь может идти о пограничном расстройстве личности, когда человек любой (иногда совершенно неадекватной и чудовищной) ценой пытается избежать расставания со значимым для него человеком. Жизнь двоих детей оказалась для него не так важна, как желание вызвать чувство вины и сожаления у своей супруги. Этому нет оправдания, но есть объяснение.

О чем может говорить его поступок? В первую очередь о том, что его собственное чувство оставленности было для него невыносимым, и он не обладал ресурсом, чтобы с ним справиться.

Мог ли он сам остаться жив? Конечно, мог. Например, в том случае, если убийство создало психологическую «разрядку», он таким образом отреагировал свое чувство оставленности и одиночества. И вдруг «осознался», понял, что натворил.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

25 июня, в Уфе простились с братьями Мазовыми. Об этом рассказала родная тетя мальчиков.

- Братьев сегодня похоронили, проводили в последний путь со всеми почестями, - подтвердила «Комсомолке» женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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