Склонен к суициду: стало известно, о каких «отклонениях» говорила жена пропавшего с двумя детьми уфимца

Стало известно, о каких «отклонениях» говорила супруга пропавшего с двумя маленькими детьми Артема Мазова. Как сообщил источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, у мужчины были психологические проблемы. По словам жены, он был склонен к суициду.

- Прямых попыток зафиксировано не было, но он неоднократно высказывал мысли, что хочет покончить с собой. Опять же, это все со слов его супруги, - уточнил источник.

- У мужа есть отклонения, он мог это совершить, я уверена на 99 процентов. Я хотела развестись, он звонил, перед тем, как это сделать, и спросил меня, точно ли я уверена, что мы разводимся. Я ответила, что точно. Я думала, что он меня может убить, но что он детей убивать будет, я не знала, - заявляла ранее в интервью с журналистами Эльмира Мазова.

На фоне этой информации становится понятным, за что просит прощения у Артема его отец Аркадий Мазов, который сегодня обратился к сыну с телеэкрана.

- Дорогой сынок! Прости нас за то, что мы не помогли тебе разобраться в твоих семейных проблемах. Мы любим тебя, любим наших внуков! Не разрывай наши сердца этой страшной разлукой, - просит пожилой мужчина, едва сдерживая эмоции.

Ранее в СМИ появлялись разные версии, почему супруги могли так серьезно повздорить. Мелькала даже версия, что Артем подозревал супругу в неверности, и поскольку боготворил свою жену и считал семью высшей ценностью, не смог простить предательства и решился на страшную месть. Впрочем, эта информация не нашла своего подтверждения. Но факт того, что Атерм Мазов находился в состоянии сильного эмоционального напряжения, остается фактом.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей машине. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Также станет известно, что сразу после исчезновения мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски пропавших продолжаются.