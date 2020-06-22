2020-06-22T13:22:47+03:00
Происшествия

Всего лишь совпадение: водолаз рассказал, почему детей Мазовых так долго не могли найти в реке

Тела мальчиков 8 и 5 лет находились в воде почти восемь месяцев
Эльвина АПАРИНА
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В прошлую субботу 20 июня всю Башкирию застала врасплох новость о том, что в Уфе в воде найдены тела детей 8 и 5 лет. Как ранее сообщала «КП – Уфа», ими оказались сыновья Артема Мазова, которые пропали с отцом 26 октября 2019 года. Тело одного из мальчиков обнаружили в реке Белой в Калининском районе столицы, а другого – недалеко от острова Козарез в Демском районе. По предварительным данным, тела плавали в воде восемь месяцев. Об этом говорит то, в каком состоянии находятся трупы – от них остался один скелет в одежде.

«КП – Уфа» пообщалась со спасателем-водолазом, начальником аварийно-спасательной службы. Владимир Темашев объяснил, почему детей так долго не могли найти, ведь водолазы ныряли вплоть до того, пока реки не затянуло льдом.

«ДУМАЛИ, ЧТО НАЙДЕМ ПОСЛЕ ПАВОДКА»

- Наши реки очень замутненные, и водолазы практически работают под водой на ощупь. Естественно, эффективность их работы она больше не визуальная, а тактильная. На дне наших рек очень много коряг и различного мусора, особенно на Уфимке, ко всему этому они заиленные. То есть, когда водолаз работает, он поднимает ил, это осложняет работу спасателя, - говорит Владимир.

Во-вторых, со слов спасателя, службы вовсе не знали, где искать тела, конкретного места не было, приходилось «искать иголку в стоге сена».

- Ладно бы мы искали в реке шириной три метра, а искать приходилось по всей акватории, все равно, что искать иголку в стоге сена, - продолжает собеседник. – Нет никакого непрофессионализма в нашей работе, мы сделали все, что могли. Пытались искать и водолазы, и путем траления (метод, при котором специальным прибором обследуется дно реки - ред). По прогнозам мы понимали, что если они в реке, то мы найдем их после паводка. Так и произошло.

Спасатель отмечает, что тот факт, что детей нашли с разницей в пару часов в тот же день – всего лишь совпадение.

Напомним, что 26 октября стало известно о том, что 37-летний Артем Мазов взял двоих сыновей и уехал с ними в неизвестном направлении. Накануне он поссорился со своей супругой Эльмирой. Через двое суток на территории санатория «Речные зори» спасатели найдут его автомобиль и надувной матрас, который принадлежал семье. С этого момента водолазы начали поиски семьи в воде и работали, пока водоемы не затянуло льдом. Тем времени супруга Мазова и его родители верили, что мужчина просто где-то скрывается с детьми. Но чуда не произошло, пришли трагические вести. Сам Артем все еще не найдет – никто не знает, жив мужчина или тоже утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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