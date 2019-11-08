«В то утро мы были вместе»: отец пропавшего с двумя детьми уфимца рассказал о дне пропажи близких

Уже почти две недели вся Башкирия с волнением следит за поисками 37-летнего уфимца и его маленьких детей. С той роковой субботы, 26 октября, когда Артем Мазов вместе с пятилетним Славой и восьмилетним Ильей ушли из дома, от них нет никаких вестей. Полиция и следователи проверяют все возможные версии исчезновения семьи, волонтеры продолжают прочесывать окрестности Инорса и Каменной переправы, а водолазы обследуют дно рек Белой и Уфимки – но пока нет ни единой зацепки.

Не теряют надежды увидеть живыми Артема и детей и их близкие. Супруга Эльмира Мазова замкнулась в своем горе не хочет ни с кем говорить, лишь просит неравнодушных сообщать любые новые подробности полицейским. А вот отец мужчины Аркадий Мазов все же нашел в себе силы и пообщался с журналистами: пожилой мужчина рассказал о событиях того дня, когда пропали его сын и внуки, и возможных причинах их исчезновения.

НЕ ВЕРИТ, ЧТО АРТЕМ МОГ РАСПРАВИТЬСЯ С ДЕТЬМИ

Как признается Аркадий Мазов в беседе с UFA1, в то утро он виделся с сыном и внуками, поскольку живет неподалеку, и дети часто забегают повидаться с дедушкой и бабушкой.

- В то утро мы были вместе. Младшего Славу я отвел на дошкольное занятие, потом Артем пришел со старшим. День как день, потом ушли. Вечером мне позвонила невестка Эльмира и спросила, у нас ли Артем и дети, я сказал, что нет, но приходили. Она сказала, что они поссорились, потом написала заявление в полицию.

Когда Аркадий Мазов узнал, что брошенный автомобиль, принадлежащий семье, нашли неподалеку от СНТ «Речные зори», он сразу заподозрил неладное. Волнение усилилось и от новости, что на берегу реки нашли надувной матрас.

- Летом Артем с детьми и супругой часто бывал на этом пляже. Может, он предложил им туда поехать? Но никаких доказательств, что они уехали с этого пляжа, нет.

Впрочем, пенсионер признается – что Артем мог расправиться с детьми, он не верит, поскольку очень их любил.

Фото: ГТРК "Башкортостан"

«УВИДЕЛ БЫ ЖИВЫМИ, ПРОСТО ОБНЯЛ»

На вопрос журналистов, какие отношения были в семье Артема, Аркадий Мазов пояснил, что сын с Эльмирой познакомились очень давно и все эти годы жили душа в душу: купили квартиру, часто ездили отдыхать за границу и ни в чем себе не отказывали. Аркадий Мазов знал, что невестка собирается подавать на развод, но что стало причиной разногласий в семье, не был в курсе. Да и сам Артем редко делился своими переживаниями, копил все внутри. Теперь пожилой мужчина беспокоится, что слишком мало уделял внимания проблемам сына и не поддержал его в трудную минуту.

Свои отношения с Эльмирой отец Мазова называет «ровными»: после пропажи Артема и детей поначалу они даже сблизились, но потом практически перестали общаться, замкнувшись в своем горе. Сам пенсионер и его жена Татьяна очень тяжело переносят разлуку с сыном и внуками и каждый день надеются услышать от них хоть какую-то весточку.

— Вначале мы были уверены, что их уже нет, потом нас разубедили. У нас, конечно, есть соломинка, за которую мы хватаемся, но у нас очень плохой настрой, - вздыхает Аркадий Мазов. – Если бы я увидел их живыми, то просто обнял бы, и все.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей машине. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Также станет известно, что сразу после исчезновения мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски пропавших продолжаются.