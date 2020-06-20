Тело ребенка проплыло 50 километров: странные факты в истории с найденными мертвыми в Уфе братьями Мазовыми

История исчезновения 37-летнего Артема Мазова и его сыновей стала для жителей Башкирии чем-то одновременно загадочным и возмутительным. В конце октября мужчина серьезно повздорил со своей супругой Эльмирой, дошло до того, что пара задумалась о разводе. Днем в субботу, 26 октября 2019 года он посадил двоих детей 5 и 8 лет в свой «Kia Sorento», прихватил моток веревки (эта деталь выяснилось лишь спустя несколько дней – ред.) и исчез в неизвестном направлении.

Обеспокоенная супруга обратилась к полицейским и те вместе с волонтерами начали поиск Артема и двух его сыновей. В итоге их автомобиль через два дня удалось отыскать в районе СНТ «Речные зори» в северной части Уфы, приблизительно в трех километрах от дома. Внутри не было ничего подозрительного. В нескольких сотнях метров от брошенного автомобиля полицейские обнаружили сдутый матрас, принадлежащий семье Мазовых. Каких-то следов борьбы рядом обнаружено не было.

КАК ПРОХОДИЛИ ПОИСКИ

Поиски пропавших продолжались без малого восемь месяцев. Однако за это время никакой подробной информации о том, где могут находиться Мазовы. Несколько раз семью якобы видели в разных городах России, но эта информация не подтвердилась. Одновременно с «наземными» и «воздушными» поисками, водолазы проводили поиски на воде по мере возможности (зимой подобные мероприятия не проводят из-за опасности для самих спасателей - ред). Здесь у сыщиков также не было никаких зацепок.

На поиски пропавшей семьи выходили десятки волонетров

Руководитель Следкома республики Денис Чернятьев в феврале 2020 года заявил, что история Мазовых – единственное дело в Башкирии, по которому не найдены дети.

ЖУТКИЕ НОВОСТИ

Все изменилось днем вечером 19 июня, когда на берегу реки Уфимка в Калининском районе Уфы обнаружили тело неустановленного ребенка. Труп извлекли из воды и направили на экспертизу, куда позже пригласили Эльмиру Мазову. Судя по тому, как сильно изменилось тело 8-летнего мальчика, мать смогла опознать тело своего старшего сына только по одежде. Женщина подтвердила журналисту «КП-Уфа», что это тело ее сына и попросила больше не звонить ей.

Буквально через три часа пришла еще одна шокирующая новость – в Демском районе Уфы недалеко от острова Козарез спасатели достали воды «неустановленное тело мужского пола». Несчастная мать также смогла опознать своего 5-летнего сына.

Сейчас сыщики проводят экспертизы, в ходе которых установят, от чего доподлинно умерли мальчики. Одновременно с этим сотрудники СК пытаются установить местонахождение их отца.

ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ

Несмотря на то, что тела мальчиков нашли и опознали, меньше загадок в истории с пропавшей семьей не стало.

Первый – как тела детей могли оказаться на таком расстоянии от места, где в последний раз видели Мазовых. Если учитывать, что мужчина и его дети вышли к реке в районе СНТ «Речные зори», то место, в котором нашли тело старшего мальчика находится в 10 километров вниз по течению реки Уфимка, которая по всей своей территории извилистая. С телом второго ребенка все еще сложнее, выходит, что останки ребенка проплыли по воде около 40 (!) километров.

Красными кружками отмечены места, где в воде нашли тела мальчиков

Второй – тела ребят обнаружили с разницей лишь в 12 часов. Напомним, что искали их долгих 8 месяцев.

Третий – жив ли сейчас их отец и мог ли быть причастен и гибели своих сыновей

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий и приносит соболезнования семье Мазовых.

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