На береговой линии найден матрас: подробности поисков пропавших в Уфе мужчины с двумя детьми

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-29T14:25:35+03:00

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Стали известны подробности поисков пропавших в Уфе мужчины с двумя детьми. 26 октября 37-летний Артем Мазов после ссоры с женой забрал двоих сыновей пяти и восьми лет и уехал с ними на личном авто в неизвестном направлении.

Позже машина была найдена в лесу, рядом с поселком Максимовка. Ни мужчины, ни детей в салоне не было. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что рядом находится береговая линия реки Уфы, на которой был обнаружен надувной матрас, предположительно принадлежащий Мазову. По предварительным данным, с собой у него был моток веревки, который он приобрел накануне пропажи.

Тем временем отец пропавшего мужчины готовится к худшему. Сегодня, 29 октября, он заявил, что его сына «нет на белом свете». Поиски Мазовых продолжаются. Местность в районе СНТ «Речные зори» прочесывают полицейские и волонтеры. Последние попросили помощи у всех, кто является владельцем эхолотов. По всей видимости, они намерены искать пропавших на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU