«Возможно все»: супруга пропавшего с двумя детьми уфимца предполагает новый сценарий исчезновения

В Уфе уже четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего 37-летнего Артема Мазова и его сыновей пяти и восьми лет. От мужчины и детей по-прежнему нет никаких известий, и никто не понимает, что могло произойти, и куда запропастилась семья. Супруга Артема Эльмира Мазова находится в полной растерянности, но не собирается сдаваться и продолжает искать своих близких.

- Поиски не свёрнуты, волонтеры продолжают прочесывать местность. Я держусь до последнего и очень надеюсь, что увижу их живыми, - поделилась женщина с корреспондентами «КП-Уфа», поблагодарив всех неравнодушных за участие и поддержку. Также она просит всех, кому, возможно, что-то известно о местонахождении пропавших, немедленно сообщить об этом в полицию.

Также Эльмира Мазова рассказала, что полиция уже опросила всех родственников и друзей, но не нашла ни единой зацепки. На вопрос корреспондентов, мог ли Артем накопить некую денежную заначку, а потом, инсценировав свое загадочное исчезновение, уехать с детьми в другой город, чтобы заставить жену поволноваться и отказаться от развода, Эльвира ответила, что рассматривает и такой вариант.

- Возможно все, заначка, возможно, была, - вздыхает безутешная женщина.

Ранее Эльмира Мазова обратилась к своему супругу с просьбой одуматься и вернуться домой с детьми.

- Артем, пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь, - просит Эльмира.

От Артема и его сыновей по-прежнему нет никаких новостей

«ДЕТИ НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО РОДИТЕЛИ РУГАЮТСЯ»

В то, что мужчина мог что-то сделать со своими сыновьями в отместку жене, не верят и друзья семьи. Все они отзываются об Артеме, как любящем муже и заботливом отце, который постоянно занимался со своими детьми – возил их на спортивные тренировки, играл с ними в футбол, выбирался на рыбалку и на отдых.

- Дети никогда не говорили, что родители ругаются или что в семье какой-то разлад. Это благополучная адекватная семья, и отец ребенка производил впечатление адекватного, хоть немного скромного и стеснительного человека, - подтверждает воспитатель младшего сына Вячеслава.

Напомним, что 37-летний житель Инорса Артем Мазов пропал еще в субботу, 26 октября, после ссоры с женой из-за предстоящего развода. Мужчина собрал детей и под предлогом прогулки вывез их на своем автомобиле. Позже брошенную иномарку обнаружат на стоянке неподалеку от санатория «Речные зори». На поиски пропавших вышли полицейские и волонтеры, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетних». Подозрение вызывает и тот факт, что после исчезновения Артем купил в магазине моток веревки, а позже следователи обнаружат на берегу реки надувной матрас, принадлежащий пропавшим мальчикам.

Также вчера, 30 октября стало известно, что полицейские изменили направление поисков – теперь Мазовых ищут в районе Каменной переправы, поисковики идут вверх по течению реки. Корреспондент «КП-Уфа» тоже принял участие в поисках и поделился своими впечатлениями.

Мы следим за развитием событий.

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