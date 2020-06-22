«Скоро найдут»: экс-полицейский – об отце погибших детей Мазовых

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:24:05+03:00

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20 июня всю Башкирию потрясла новость об обнаружении тел детей Мазовых, которых в прошлом году собственный отец увез в неизвестном направлении. Мальчики пяти и восьми лет были найдены в разных реках – Уфе и Белой, – в пятидесяти километрах друг от друга. Они пробыли в воде около восьми месяцев, на протяжении которых водолазы не могли их заметить. О том, как такое возможно, «КП-Уфа» узнала у бывшего полицейского, который не понаслышке знаком с подобными ситуациями.

«Если дети были связаны между собой (а уж тем более если и отец был к ним привязан), то они могли завалиться на дне в яму, где их занесло илом и мусором. В ледяной воде тела дольше сохранялись и лежали на дне, а после паводка – как вода потеплела – они надулись, веревка лопнуло, вот их и понесло по течению. Поэтому одного в одном месте выбросило или к коряге прибило, а второго до Демы унесло. То, что нашли в один день, – это чистая случайность [о том же самом «КП-Уфа» заявил и спасатель-водолаз]. Отец [Артем Мазов] тоже, скорее всего, мертв. Его тело так же или прибило где-нибудь, или зацепило. Скоро найдут», – поделился версией произошедшего собственный источник «КП-Уфа».

Спустя два дня после пропажи Мазовых правоохранители наткнулись на тревожную находку. На берегу реки, недалеко от места, где была найдена машина отца семейства Артема, лежал надувной матрас. Собеседник «КП-Уфа» полагает, что «скорее всего, на нем отец специально до середины реки выгреб, чтобы не было шансов [спастись детям] – и сразу на дно».

ИСТОЧНИК KP.RU