2020-06-25T17:47:19+03:00
Происшествия

«Проводили в последний путь»: в Уфе простились с братьями Мазовыми, тела которых нашли в воде

37-летний Артем Мазов так до сих пор и не найден
Яна БАЗЕКИНА
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Сегодня в Уфе простились с маленькими мальчиками, которых, по предварительной информации, утопил в реке их собственный отец.

Напомним, тела детей были найдены в минувшие выходные в реке спустя 7 месяцев безуспешных поисков. Тело старшего восьмилетнего мальчика обнаружили рыбаки неподалеку от санатория «Речные зори» в Кармаскалинском районе, а тело младшего течением пронесло еще 50 километров и прибило неподалеку от острова Козарез в Демском районе Уфы. Тела за 7 месяцев в воде почти полностью разложились, так что опознать детей удалось только по одежде. Следователи отправили останки братьев на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних», вот только самого отца – 38-летнего Артема Мазова до сих пор найти не удалось. До сих пор неясно, утонул ли мужчина или остался жив и сейчас скрывается.

- Братьев сегодня похоронили, проводили в последний путь со всеми почестями, - рассказала «Комсомолке» родная тетя мальчиков.

Напомним, что эта страшная история произошла в конце октября прошлого года. Артем Мазов после ссоры с женой, узнав о предстоящем разводе, собрал детей и отправился на прогулку, после чего исчез. Вскоре возле реки найдут брошенным его автомобиль, а возле берега - сдутый надувной матрас. Камера в одном из магазинов зафиксирует, что мужчина покупал моток веревки. Семь месяцев шли поиски мужчины и детей, а у родных до последнего теплилась надежда, что уфимец просто скрывается с детьми.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близких семьи Мазовых.

Забрал сыновей и пропал.После ссоры с женой Артём посадил сыновей в машину и уехал в неизвестном направлении. Мужчину и мальчиков искали 8 месяцев…

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Проводили в последний путь»: в Уфе простились с братьями Мазовыми, тела которых нашли в воде
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