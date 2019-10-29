Услышал о разводе - собрал веревку и матрас: вся полиция Уфы ищет мужчину, укравшего собственных детей

В Уфе и близлежащих районах продолжаются поиски 37-летнего Артема Мазова и двух его сыновей - 8-летнего Ильи и 5-летнего Вячеслава.

Три дня назад, 26 октября, мужчина поссорился с супругой, посадил детей в машину и исчез. Предположительно, поводом для конфликта стало признание жены в измене. Позже машину Артема обнаружили недалеко от поселка Максимовка, но ни его самого, ни мальчиков внутри не было.

НАШЛИ МАТРАС НА БЕРЕГУ

Неподалеку от того места, где была найдена машина, протекает река Уфа. Поисковики стали прочесывать ее берега и обнаружили надувной матрас, предположительно принадлежащий Мазову. Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, матрас - не единственная вещь, вызывающая опасения. По предварительным данным, с собой у отца семейства был моток веревки, который он приобрел накануне отъезда.

Обнаружение матраса заставило полицейских и волонтеров сосредоточить свое внимание на водоеме. Сегодня, 29 октября, добровольцы обратились к общественности с просьбой представить им эхолоты - приборы для обследования дна. Пока результатов это не принесло.

"ХОТЕЛА РАЗВЕСТИСЬ"

Между тем супруга пропавшего, кажется, уже не рассчитывает увидеть своих сыновей и мужа живыми. По ее словам, накануне пропажи она заявила супругу, что намерена развестись.

- Он мне звонил перед тем, как совершить это, спросил: ты точно уверена, что мы разводимся? Я говорю: точно. Я думала, что он меня может убить, но что возьмется за детей – не знала, – призналась женщина журналистам.

Она рассказала, что у мужа наблюдались "отклонения", так что ожидать можно было всего что угодно. Теперь женщине остается только молиться, чтобы детей нашли живыми.

Однако люди из окружения семьи ничего странного в поведении мужчины не замечали. Воспитатель младшего сына отзывается об Артеме, как о «примерном муже и заботливом семьянине». По его словам, тот был скромным и застенчивым, но всегда приходил на помощь, если его просили.

"ЕГО НЕТ НА СВЕТЕ"

Отец Артема тоже не рассчитывает на счастливый исход этой истории. Мужчина уверен, что его сына больше "нет на белом свете".

- Он больше здесь не проживает, - заявил он со слезами на глазах.

Свою точку зрения расстроенный мужчина не прояснил.

Между тем, поиски пропавших продолжаются. Правоохранители и добровольцы прочесывают территорию садового товарищества «Речные зори». По факту пропажи отца и сыновей возбудили уголовное дело по статье «Убийство».