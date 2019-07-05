«С защитником определились»: уфимский общественник нашел адвоката для Луизы Хайруллиной

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-05T15:57:08+03:00

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Общественный деятель и предприниматель Азамат Галин на своей странице в социальных сетях сообщил, что определился с кандидатурой адвоката, который будет защищать Луизу Хайруллину. 36-летняя кассирша из Салавата, которая похитила из отделения банка 25 млн рублей, уже едет в Уфу.

- С защитником определились. Опытный. Грамотный. Мне нравится ход его суждений. Возможная стратегия. Имя сообщу позже, - написал Азамат Галин.

Напомним, ранее бизнесмен и общественный деятель заявлял, что оплатит услуги адвоката для Луизы Хайруллиной. Сделать это он собирается ради двоих детей женщины.

- Напоминаю зачем я это делаю. Дети. Они останутся сиротами. О них не думает никто. Вот где омбудсмен? Она знает, где эти дети? – задается вопросом мужчина у себя в соцсетях.

Ближе к концу рабочего дня стало известно, что предложенный им защитник отправился вручать ордер следователям. Как отмечает Азамат Галин, если сама Луиза не откажется от его услуг, он будет представлять ее интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU