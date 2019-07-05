2019-07-05T14:57:58+03:00
Происшествия

Стало известно, что грозит Луизе Хайруллиной, укравшей из банка 25 миллионов рублей

По данным юристов, ей не помогут даже смягчающие обстоятельства
Эльвина АПАРИНА
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Юрист рассказала, что грозит Луизе ХайруллинойЮрист рассказала, что грозит Луизе Хайруллиной
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Вся Башкирия обсуждает задержание Луизы Хайруллиной, той самой кассирши, которая украла 25 миллионов рублей из банка. Женщину задержали на съемной квартире в Казани.

Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Хайруллина обвиняется по статье 160 УК РФ ч.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сегодня ее привезут в Уфу, по предварительным данным, ближайшие 2 месяца она проведет в СИЗО.

Уфимский адвокат Роман Петров прокомментировал, что из-за крупной суммы женщине вряд ли помогут даже смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей и возврат части или всей суммы денег. Также юрист отметил, что ей грозит штраф в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, Луиза Хайруллина вынесла из отделения банка «Россельхозбанк» 25 миллионов рублей. После этого вместе со своей семье она скрылась из города. Ее нашли спустя почти полтора месяца в соседней республике. Жители Башкирии были уверены, что она с семьей уже уехала за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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