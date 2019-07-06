Кассиршу из Башкирии этапировали в СИЗО
Пойманную накануне кассиршу из Башкирии Луизу Хайруллину этапировали в СИЗО Уфы.
Напомним, что женщину, укравшую из кассы банка 25 миллионов рублей, нашли вместе с ее супругом и детьми в одной из съемных квартир в соседней Казани. Беглянка не оказала оперативникам МВД и ФСБ сопротивления, но вот где находятся украденные ей миллионы Хайруллина говорить отказалась. Днем в минувшую пятницу ее и супруга привезли на допрос в Уфу. Также в башкирскую столицу прибыли и дети четы Хайруллиных. Последних, вероятнее всего, заберет под опеку отец кассирши.
Известно, что сейчас следователи проводят все необходимые для расследования действия с Луизой ее супругом Маратом. Сама кассирша на данный момент находится в СИЗО. Сыщики устанавливают, причастен ли ее муж к совершению преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU