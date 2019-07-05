«Как вы думаете, как чувствует себя человек, которого задержали?»: адвокат рассказал о состоянии кассирши Луизы

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-05T17:36:24+03:00

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Как стало известно «Комсомолке», сегодня у скандально известной кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной появился адвокат. Защищать интересы 36-летней женщины будет Фаниль Ишкильдин. Она уже дала принципиальное согласие на это. Его услуги будет оплачивать общественный деятель Азамат Галин.

Сам адвокат в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» заявил, что между ним и подзащитной есть соглашение о «молчании» с прессой.

- Она просила через адвоката ничего не комментировать. Соответственно, мы придерживаемся этого соглашения, - подчеркнул Ишкильдин.

Корреспонденты «Комсомолки» поинтересовались, как сейчас чувствует себя Луиза Хайруллина.

- Как вы думаете, как чувствует себя человек, которого задержали? – ответил риторическим вопросом представитель кассирши.

Напомним, знаменитую беглянку, похитившую из отделения банка 25 млн рублей в Салавате, задержали вчера в Казани. Она скрывалась на съемной квартире в доме по улице Чуйкова, вместе с мужем и двумя дочерьми. Сегодня ее вместе с семьей доставили в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU