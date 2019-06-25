2019-06-25T17:41:16+03:00
Общество

В брошенной машине кассира из Башкирии нашли запас вещей

А сам автомобиль все это время находился в гараже отца Луизы Хайруллиной
Яна БАЗЕКИНА
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Есть версия, что какое-то время семья могла прятаться в отцовском гаражеЕсть версия, что какое-то время семья могла прятаться в отцовском гараже
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В Башкирии нашли автомобиль, принадлежавший семье пропавшей кассирши из Салавата. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», машину «Рено Дастер» обнаружил в собственном гараже отец Луизы Хайруллиной. Мужчина признается, что давно не заглядывал в гараж, и был немало удивлен, увидев автомобиль дочери, на котором, как предполагали в полиции, семья скрылась после похищения крупной суммы денег из банка.

В самом автомобиле Рамиль Мулахметов нашел несколько комплектов постельных принадлежностей, что наталкивает на мысль, что семья Хайруллиных либо скрывалась какое-то время в этом гараже, либо планировала это сделать. В любом случае, сейчас иномарку эвакуировали для дальнейших следственных действий, в самом гараже также работают сотрудники полиции.

- Сотрудники полиции в результате запланированного обыска нашли автомобиль, которым могла пользоваться семья Хайруллиных. Экспертами и следователями проведен тщательный осмотр автомобиля. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата». Расследование уголовного дела и розыск подозреваемой и её семьи продолжаются, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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