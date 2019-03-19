2019-03-19T16:08:31+03:00
Происшествия

Экс-офицерам предъявили окончательное обвинение в изнасиловании дознавательницы из Уфы

Сторона защиты возмущена, что изменено время совершения «изнасилования»
Инга НОВИЦКАЯ
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Экспертиза не обнаружила биологических следов Эдуарда Матвеева на одежде и теле дознавательницыЭкспертиза не обнаружила биологических следов Эдуарда Матвеева на одежде и теле дознавательницы
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Бывшему начальнику УВД по Уфимскому району Эдуарду Матвееву на днях предъявили окончательное обвинение. Экс-офицеру и его адвокатам вручили копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Как рассказал адвокат Эдуарда Матвеева, статьи, по которым обвиняется его подзащитный, и «сюжет событий» остались прежними, а вот время, когда все происходило, изменено.

- Время изменили на 19.20 – 21.13, хотя изначально был указан временной промежуток с 22.40 до 00.30, - рассказал адвокат Аслям Халиков. – Это было предсказуемо, ведь есть точные сведения, что в первоначально указанное время все трое находились совершенно в другом месте. Что же получается – как только девушки зашли в кабинет, на них прямо с порога и набросились?

БИОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ МАТВЕЕВА ОБНАРУЖЕНО НЕ БЫЛО

Что касается результатов биологической экспертизы, то, оказывается, они были готовы еще в декабре, но почему-то три месяца следователи их не озвучивали.

- Мы сейчас изучаем результаты экспертизы – их очень много, они все сложные. Пока могу сказать только одно - биологических следов Эдуарда Матвеева, разумеется, найдено не было, - уточнил Аслям Халиков.

Получается, что расследование уголовного дела подходит к концу. Адвокаты надеются, что в ближайшем времени им удастся ознакомиться с материалами дела.

Напомним, что эта скандальная история произошла в ночь на 31 октября: тогда в здании миграционной службы по уфимскому району трое высокопоставленных полицейских жестоко избили и изнасиловали свою молодую коллегу. 23-летняя Гузель С. (имя изменено – ред.) на следующее утро написала заявление в Следственный комитет, а МВД провело собственную служебную проверку, по результатам которой офицеры были уволены из органов за «поступок, порочащий честь мундира». В конце января из органов также была уволена сама Гузель за распитие алкогольных напитков на рабочем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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