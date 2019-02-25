Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Эдуарда Матвеева оставили под стражей еще на два месяца

Сегодня, 25 февраля, в Советском районном суде Уфы рассмотрели ходатайство следователей о продлении срока ареста обвиняемого экс-начальника отдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

Бывшего полковника МВД оставили под стражей еще на два месяца, до 30 апреля. Экс-полицейского привезли в здание суда на автозаке утром. В этот раз Матвеев не стал скрываться от журналистов, как ранее он это делал, а даже пообщался с ними и ответил на интересующие публику вопросы. Бывший страж порядка уверен в своей невиновности и считает, что его подставили.

- Надеюсь, что справедливость восторжествует, - открыто и довольно громко отвечает Матвеев на вопросы корреспондентов в коридоре суда. – Если правда она есть, то все будет хорошо.

На вопрос «Что бы вы хотели сказать потерпевшей», мужчина ответил, что Бог видит все.

- Пусть им будет стыдно. Тем, кто подставил, - продолжает Эдуард.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/693890" frameborder="0"></iframe> Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы Эдуарду Матвееву продлили срок ареста.

"ЭТО КАКОЙ-ТО 37-Й ГОД!"

С решением судьи адвокаты обвиняемого не согласны. По их словам, следователи не предоставили необходимых доказательств вины Матвеева. О том же самом после суда заявил и сам экс-полковник.

- У них нет никаких доказательств, - бросил корреспонденту "КП-Уфа" Эдуард Матвеев. - Это настоящая подстава! Я сижу не за что.

Обвиняемого в здании суда поддерживали друзья и коллеги.

- Эдик, держись! Ты должен быть на свободе! Это все беспредел и 37-й год какой-то! - слышались выкрики.

ПОД СТРАЖЕЙ ПЯТЫЙ МЕСЯЦ

Адвокаты полицейского утверждали, что в тот злополучный день их подзащитный приехал домой в районе 22:20-22:25, зашел к себе в коттедж и укладывал внучек спать вместе с женой. Правозащитники также уверяли, что есть видеозапись с камер наружного видения, которая доказывает невиновность своего подзащитного.

Напомним, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено – прим. ред.) 31 октября написала заявление в следственный комитет, что в ночь на 30 октября ее изнасиловали трое ее коллег. Все это, со слов жертвы, происходило в стенах отдела миграционной службы, начальником которой является один из участников «оргии». Всех троих подозреваемых 31 октября взяли под стражу.

Судьба еще двоих пока неизвестна. Суд над ними состоится на этой неделе.

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