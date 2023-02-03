Минсемьи рассказало, как помогают 10-летней девочке и ее матери, чей муж убил своих детей в Уфе

Фото: СК Башкирии

Стало известно, какую помощь оказывают власти 10-летней девочке и ее матери, чей муж убил своих несовершеннолетних сыновей в Уфе. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкирии.

– Семья благополучная, у нас на учете не состояла. Власти города оказывают психологическую помощь, – поведали в Минсемьи.

Напомним, трагедия случилась сегодня утром, 3 февраля, в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил ножом своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно прокуратура опубликовала видео с места трагедии. Также была названа предварительная причина произошедшего убийства, ей могла стать депрессия главы семейства. Позже появилось видео, где жена убийцы сыновей просит помощи у соседей. Минздрав Башкирии рассказал, в каком состоянии выжившие после происшествия 10-летняя школьница и ее мама.

Корреспондент «КП-Уфа» посетил место трагедии и узнал у соседей многодетной семьи, что случилось в то злополучное утро. Также мы пообщались с психологом, специалист поведал о том, что могло стать причиной трагедии, и можно ли было ее предотвратить.