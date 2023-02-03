Фото: Прокуратура Башкирии

Появилось видео из квартиры в Уфе, в которой мужчина убил двух своих сыновей. Его опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия случилась сегодня утром, 3 февраля, в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил ножом своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На место происшествия прибыли прокурор Уфы Сергей Воронов и исполняющий обязанности прокурора Кировского района Руслан Усманов.

– В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов системы профилактики, в том числе по своевременному выявлению детей, находящихся в социально опасном положении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заявили представители республиканской прокуратуры.