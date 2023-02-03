Фото: СК Башкирии

Появилось видео, где жена убийцы сыновей просит помощи у соседей в Уфе. Его опубликовало Mash Batash.

На кадрах опубликованного видео, как супруга мужчины умоляет соседей открыть дверь в то время, как из подъезда доносятся чьи-то истошные крики.

– Откройте, пожалуйста, у нас папа... Мужу плохо. Откройте, пожалуйста, – просит на видеозаписи женщина.

Трагедия случилась сегодня утром, 3 февраля, в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил ножом своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно прокуратура опубликовала видео с места трагедии. Также была названа предварительная причина произошедшего убийства, ей могла стать депрессия главы семейства.