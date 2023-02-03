Квартира вся была в крови. Фото: СК РБ

Ранним утром 3 февраля в Уфе в одном из доме на улице Степана Кувыкина 41-летний уфимец хладнокровно зарезал двух своих сыновей 7 и 13 лет, После этого мужчина свел счеты с жизнью. Собрали всю информацию о жестком убийстве, которая известна на данный момент.

В Уфе отец зарезал сыновей – что говорят о семье соседи

Семья Васнецовых (фамилия изменена – Ред.) переехала в квартиру в доме на Кувыкина еще 5 лет назад. С виду совершенно обычное благополучное семейство – 41-летний Дмитрий Васнецов трудился инженером на одном из крупных предприятий. Его жена Светлана воспитывала троих детей – 13-летнего восьмиклассника Илью (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.), 10-летнюю дочь-красавицу Арину и 7-летнего Артема, который только пошел в первый класс. Соседи вспоминают, что семья была очень дружная – летом постоянно то гуляют вместе, то выезжают отдыхать на природу. Отец души не чаял в своих детях и много времени проводил с ними вместе. Ссор и скандалов из квартиры, где проживали Васнецовы, тоже никогда не слышали. Ну дети иногда шумели, так с кем не бывает.

Устроил скандал перед тем, как зарезать сыновей

Все случилось в ночь на 3 февраля. Известно, что примерно около 3 часов ночи из квартиры стали доноситься крики и женский плач. Как оказалось, в ту ночь Дмитрий лег спать в одной комнате со старшим сыном и неожиданно посреди ночи стал с ним ругаться. Дочь, услышав звуки ссоры, разбудила мать – та немедленно отправилась, чтобы разузнать в чем дело. А дальше все развивалось мгновенно: разъяренный Дмитрий набросился на супругу, женщина с дочкой выбежала в подъезд. Дмитрий бросился за ними и начал душить жену, но ей удалось вырваться, после чего они с девочкой побежали вниз, чтобы через домофон попросить соседей о помощи. Запись с камеры домофона уже появилась в соцсетях.

– Откройте, пожалуйста, у нас папа... Мужу плохо. Откройте, пожалуйста, – просит на видеозаписи перепуганная женщина.

Тем временем сам Дмитрий вернулся в квартиру и запер дверь. Когда приехала полиция и проникла в помещение, то открылась страшная картина. Вся квартира была залита кровью, в комнате лежали тела мальчиков с множественными ножевыми ранениями. Тело самого мужчины нашли в ванной – он покончил с собой.

Что известно об отце, который зарезал сыновей в Уфе

Сейчас по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии». Сыщики уже опрашивают выживших членов семьи и соседей, пытаясь разгадать мотив случившегося. Известно, что семья была абсолютно благополучной. Сам Дмитрий не состоял на учете ни у психиатра, ни нарколога, ни в полиции. В момент совершения убийства, кстати, по предварительной информации мужчина также был трезв. Впрочем, уже высказывается версия, что Дмитрия была депрессия. Поэтому мужчина даже вышел в отпуск, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями.

Эту же версию косвенно подтвердили журналистам «Честно говоря» и коллеги Дмитрия. По их словам, Дмитрий раньше был общительным и дружелюбным человеком, но в последнее время словно замкнулся в себе.

- Стал выглядеть каким-то потухшим, даже писал заявление об уходе без даты. Подходил, говорил, что его ничего не радует, - рассказывают коллеги.

Сейчас причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи и сотрудники прокуратуры.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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