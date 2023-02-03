«За пять лет не слышали, чтобы ругались»: жильцы многоэтажки рассказали «КП-Уфа» о семье, в которой отец зарезал двух сыновей

Рано утром супруга убийцы звонила во все квартиры подряд по домофону и громко звала на помощь Фото: Павел КРАЙНОВ

Стали известны подробности трагедии в Уфе, где отец расправился с двумя сыновьями.

Рано утром 3 февраля в многоэтажке на улице Кувыкина в Уфе разыгралась кровавая драма. 41-летний Дмитрий В. жестоко расправился с двумя своими сыновьями 7 и 13 лет и свел счеты с жизнью. По счастливой случайности супруга мужчины и их 10-летняя дочка смогли выбежать из квартиры и позвать на помощь. Благодаря этому они и остались живы.

Сейчас в истории с двойным убийством и суицидом разбираются следователи, возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, малолетних». Ранее «КП-Уфа» писала, что семья характеризовалась как благополучная. Отец семейства работал на крупном предприятии инженером, мать сидела дома с детьми. Поговаривали, что у Дмитрия была депрессия: именно эту версию отрабатывают сейчас следователи.

ПЕРЕЕХАЛИ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

По словам соседей, семья со стороны выглядела вполне счастливой. В беседе с «КП-Уфа» один из жильцов того самого, злополучного подъезда, заявил, что дети всегда были опрятные и чистые. Сам Дмитрий и его супруга здоровались с другими жильцами ни с кем никогда не скандалили.

- Мы в шоке до сих пор, не можем понять, что случилось. Они впечатление очень хорошее производили, всегда такие вежливые и приветливые. Ни разу не видел, чтобы отец пьяный был, даже запаха не улавливал, - рассказал один из соседей.

Другой сосед рассказал, что переехала семья в этот подъезд не меньше пяти лет назад. Жили тихо и скромно, не шумели.

- Не слышал, чтобы на них кто-то жаловался. Дети у них уже не маленькие, дочка и два пацана. Со спиртным вообще никогда не видел их чтобы шли, - поделился с «КП-Уфа» мужчина.

ПОД УТРО ПОСЛЫШАЛСЯ ПЛАЧ

Сосед, который живет прямо над квартирой, где произошла кровавая семейная драма, рассказал, что никаких скандалов, ругани или разговоров на повышенных тонах он не слышал. Потолки и полы в девятиэтажках довольно тонкие и слышимость в квартирах довольно высокая.

- Как-то раз, не так давно, он (отец семейства Дмитрий – Ред.) спрашивал у меня даже, не мешает ли нам игра его сына на электрогитаре. Старшему летом инструмент купили, он куда-то в музыкальную школу ходил или на курсы. По выходным играл, но нас это не напрягало, - рассказал Сергей С., живущий этажом выше.

По словам соседа, в ту злополучную ночь он слышал, как снизу плакала девочка. Но значения этому он не предал..

- Около половины пятого утра я проснулся, девочка у них плакала. Потом все утихло и все, я дальше заснул. Чтобы кто-то звонил в дверь или еще какой-то шум, не слышал. Я утром с собакой гулять пошел и только тогда увидел полицию и скорую. Как узнал, что произошло, шок был. Не ожидал ничего подобного. Вообще, за пять лет не слышал, чтобы ругались. Мы же все сверху слышим, у них более мене тихо было. Пацаны вроде не бедокурили, не шумели, - рассказал Сергей.

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