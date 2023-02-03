Спастись удалось лишь жене и дочке: в Уфе мужчина убил двух своих несовершеннолетних сыновей

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Сегодня утром, 3 февраля, в Кировском районе Уфы 41-летний мужчина убил двух своих несовершеннолетних сыновей. Об этом рассказал пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия случилась в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Для координации действий следователей на место трагедии прибыл первый замглавы республиканского СК Евгений Лагацкий, а также руководство ведомтсва, специалисты следственного отдела, следователи-криминалисты и полицейские.

– В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики, – сообщил СК.