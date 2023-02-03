Минздрав рассказал о состоянии 10-летней девочки и ее матери, чей муж убил своих сыновей

Фото: Рустем АХУНОВ

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии 10-летней девочки и ее матери, чей муж убил своих несовершеннолетних сыновей.

Как поведала «КП-Уфа» пресс-служба ведомства, маме с девочкой после произошедшего убийства медицинская помощь не оказывалась.

Напомним, трагедия случилась сегодня утром, 3 февраля, в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил ножом своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно прокуратура опубликовала видео с места трагедии. Также была названа предварительная причина произошедшего убийства, ей могла стать депрессия главы семейства. Позже появилось видео, где жена убийцы сыновей просит помощи у соседей.