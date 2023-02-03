Отец из Уфы мог убить своих детей из-за депрессии

Фото: СК Башкирии

Причиной убийства двух несовершеннолетних детей в Уфе могла быть депрессия их отца. Об этом сообщила «ГТРК-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия случилась сегодня утром, 3 февраля, в квартире на улице Степана Кувыкина. Согласно предварительным данным, 41-летний горожанин убил ножом своих сыновей семи и 13 лет, а после этого свел счеты с жизнью. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись, благодаря тому, что ранее покинули жилище. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух более лиц, малолетних». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Согласно предварительной версии, мужчина мог страдать депрессией. Данную информацию в настоящее время проверяют следователи. Также отрабатывается информация о том, что у него могли быть проблемы на работе, которые повлекли за собой такой поступок. Сообщается, что момент преступления уфимец был трезв.