Фото: СК РБ

Башкирия продолжает обсуждать трагедию, произошедшую в ночь на 3 февраля в Уфе. В одном из домов на улице Степана Кувыкина 41-летний уфимец неожиданно устроил скандал, а когда жена с десятилетней дочкой бросилась просить помощи у соседей, заперся в квартире, где зарезал сыновей 13 и 7 лет, а потом покончил с собой. Соседи твердят в голос: семья благополучная, никогда ни криков, ни ругани между супругами не слышали, дом – полная чаша. Да и на момент совершения убийства Дмитрий В. был совершенно трезв…

Из-за чего в Уфе отец зарезал двух сыновей

Что же могло стать причиной кровавой бойни в, казалось бы, идеальной семье? Разобрали основные версии случившегося вместе с психологом Алисой Курамшиной и выяснили, а можно было бы вообще предотвратить эту трагедию?

ДЕПРЕССИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СИМПТОМОМ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

Напомним, что по предварительной версии, 41-летний Дмитрий С. страдал длительной депрессией. Мужчина работал на довольно крупном предприятии, всегда был на хорошем счету, но в последнее время его поведение сильно изменилось.

- Он всегда был общительным, приятным человеком. Но в последнее время стал выглядеть потухшим, даже писал заявление об уходе без даты. Подходил, говорил, что его ничего не радует, - рассказали коллеги уфимца журналистам «Честно говоря».

Разве именно проблемы на работе могли стать причиной депрессии? И неужели при депрессии психика настолько меняется, что даже успешный человек, безумно любящий своих детей, в один момент может превратиться в психопата-убийцу?

- Вообще причинами подобного поведения могут стать не только экзогенные (вызванные воздействием внешних факторов) факторы, вроде употребления алкоголя и наркотиков, но и эндогенные, то есть основанные на внутренних, личных переживаниях. То есть, это может быть не депрессия сама по себе, а депрессия как симптом психического заболевания. При этом ранее ни сам человек, ни его близкие об этом заболевании могли даже не догадываться. На эти вопросы, конечно, сейчас предстоит ответить судмедэкспертизе, - говорит Алиса Курамшина.

МАЛЕЙШАЯ ССОРА МОЖЕТ СТАТЬ «ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ»

По словам психолога, мы все сейчас живем в очень непростое время, когда каждый день приходится сталкиваться со стрессом. К сожалению, далеко не все могут справиться с ним самостоятельно. Вот так и появляется извращенное желание «спасти» себя и свою семью от воображаемых бед.

- К сожалению, подобные поступки могут совершаться в состоянии аффекта – то есть спонтанно, без длительной подготовки и продумывания. Малейшего повода, например, незначительного конфликта с супругой, могло быть достаточно, чтобы сработал «эффект последней капли». Можно ли это предотвратить? Я, как психолог, могу сказать только одно: не нагнетайте ситуацию. Если вы видите, что ваш супруг расстроен и подавлен, не стоит наваливать на него новые проблемы, заботы, печали и вопросы... Просто будьте более чутки и внимательны, - подчеркивает Алиса Курамшина.

Кстати, по мнению психолога, такие случаи происходят не только с мужчинами, но и с женщинами. Очень важно помнить, что человеческая психика очень хрупкая, поэтому стоит ее беречь.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии». Сейчас следователи опрашивают выживших членов семьи, соседей и коллег, устанавливая все причины и обстоятельства трагедии.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

Появилось видео, где жена убийцы сыновей просит помощи у соседей в Уфе

Трагедия случилась сегодня в квартире на улице Кувыкина [подробности]