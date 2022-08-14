Фото: vk.com/elvingrey

Башкирский певец Элвин Грей извинился перед Салаватом Фатхетдиновым и Гузель Уразовой. Сделал это Радик Юльяшкин в своем нашумевшем прощальном послании, в котором заявил, что покидает национальную эстраду и переезжает в Москву.

– Простите меня за то, что иногда заставлял Вас переживать из-за своих высказываний в прессе вообще, и по персоналиям национальной эстрады, в частности, Салават-абый, Гузель, Фирдус, – написал артист.

Напомним, конфликт между Уразовой и Юльякшиным вспыхнул осенью из-за авторских прав на хит «Красивая и хороший». По словам Александра Слюсаренко, продюсера Грея, артисты договорились петь композицию дуэтом, а также сольно на концертах. Однако позже выяснилось, что совместное детище зарегистрировано в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой. «Коллеги, вы что творите-то?» – возмутился тогда Элвин Грей. Позже конфликт был исчерпан.

Кконфликт же Фатхетдинова и Грея начался, когда Салават вдруг обвинил Юльякшина в том, что тот не умеет петь. Радик в свою очередь предложил Фатхетдинову помериться количеством фанатов на концертах в Уфе и Казани. 2,5 года был исчерпан и этот конфликт.

Фирдус Тямаев и Радик Юльякшин враждовали с конца марта прошлого года, когда у первого артиста сорвался концерт во дворце культуры башкирского села Киргиз-Мияки. Певец раскритиковал организаторов, а потом и вовсе подал на ДК в суд с требованием возместить материальный ущерб. На это отреагировал Юльякшин – он в жесткой форме раскритиковал Тямаева в своих соцсетях. После этого Фирдус заявил, что Радик своими высказываниями очернил его репутацию, и написал на оппонента заявление в полицию, требую возбудить уголовное дело. Этот конфликт длился девять месяцев.