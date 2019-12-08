Спустя 2,5 года Элвин Грей помирился с Салаватом Фатхетдиновым

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-08T10:56:03+03:00

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Популярные артисты башкирской и татарской эстрады Элвин Грей и Салават Фатхетдинов решили зарыть топор войны и пожать друг другу руки. Их конфликт начался 2,5 года назад, когда Салават вдруг обвинил Юльякшина в том, что тот не умеет петь. Радик в свою очередь предложил Фатхетдинову помериться количеством фанатов на концертах в Уфе и Казани. Позже конфликт вроде как сошел на нет, но исполнители не желали никак пересекаться друг с другом.

Похоже, вражде двух музыкантов наступил конец. Они пожали руки и поговорили по душам. На это Элвин Грей намекнул на своей странице в Instagram, где опубликовал общее с Салаватом фото и подписал его словами «Первая встреча, первое рукопожатие, первый разговор». Поклонники молодого исполнителя в комментариях одобрили этот шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU