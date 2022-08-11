Элвин Грей ошарашил поклонников неожиданным заявлением, что он уезжает из Башкирии

Фото: vk.com/elvin_grey

Элвин Грей потряс поклонников неожиданным заявлением: в соцсетях артист признался, что покидает национальную эстраду, а значит, больше не будет исполнять свои песни на башкирском и татарском языках. Сейчас Юльяшин вместе с женой и друзьями отдыхает на сплаве, после чего артист обещает собрать вещи и переехать на ПМЖ в Москву и уже там покорять столичную сцену и выступать на федеральных каналах.

- В этом году я решил закончить с национальным проектом. Песни, которые я выпущу по приезде, будут крайними в 2022 году. Крайними – ка итог моего 16-летнего творческого пути на просторах национальной эстрады, - написал Элвин Грей, анонсировав большие концерты в 2023 году в Уфе и Казани, а также в московских «Лужниках». – Все, что мог, я сделал. Самое главное, дети через мой репертуар начали интересоваться родным языком. Пора идти дальше.

В завершении своего послания артист поблагодарил жителей Башкирии и Татарстана за любовь и поддержку, извинился за свое не всегда достойное поведение на сцене, а также попросил прощения у тех, с кем ранее случались конфликты – в частности, с Фирдусом Тямаевым и Гузель Уразовой.