2019-03-23T17:58:28+03:00
Общество

Элвин Грей и Гузель Уразова заявили о примирении

И опубликовали совместное фото в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: elvin_grey_music, InstagramФото: elvin_grey_music, Instagram
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«Конфликт исчерпан» - посты с такой подписью разместили в своих «Инстаграмах» накануне Элвин Грей и Гузель Уразова. К постам прикреплено фото, где исполнители вместе. Как именно артистам удалось достичь примирения, не уточняется.

Конфликт между звездами татарской и башкирской эстрады, напомним, вспыхнул осенью из-за авторских прав на хит «Красивая и хороший». По словам Александра Слюсаренко, продюсера Грея, артисты договорились петь композицию дуэтом, а также сольно на концертах. Однако позже выяснилось, что совместное детище зарегистрировано в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой. «Коллеги, вы что творите-то?» - возмутился тогда Элвин Грей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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