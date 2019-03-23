Элвин Грей и Гузель Уразова заявили о примирении

СЕГОДНЯ 17:58 2019-03-23T17:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

«Конфликт исчерпан» - посты с такой подписью разместили в своих «Инстаграмах» накануне Элвин Грей и Гузель Уразова. К постам прикреплено фото, где исполнители вместе. Как именно артистам удалось достичь примирения, не уточняется.

Конфликт между звездами татарской и башкирской эстрады, напомним, вспыхнул осенью из-за авторских прав на хит «Красивая и хороший». По словам Александра Слюсаренко, продюсера Грея, артисты договорились петь композицию дуэтом, а также сольно на концертах. Однако позже выяснилось, что совместное детище зарегистрировано в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой. «Коллеги, вы что творите-то?» - возмутился тогда Элвин Грей.

ИСТОЧНИК KP.RU