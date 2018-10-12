В жизни певца Элвина Грея началась черная полоса

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-12T08:01:43+03:00

Радик был потрясен, узнав, что совместное детище зарегистрировано в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Сначала он серьезно заболел, а затем его жестко подставили коллеги

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В последнее время популярного певца Башкирии и Татарстана Элвина Грея преследуют неприятности – в конце сентября певец оказался в больничной койке, а совсем недавно «получил подлость от близких людей», как выразился сам Радик.

ПОЛУЧИЛ АКУСТИЧЕСКУЮ ТРАВМУ

24 сентября во время концерта в Тюмени артисту резко стало плохо. Концерт пришлось отменить, а приехавшие к нему за кулисы медики сообщили не самые приятные новости – певца нужно госпитализировать.

Узнав об этом, Радик был вынужден отменить пять концертов.

- Постараемся перенести все концерты на ближайшие даты. Информация с новым графиком появится в ближайшее время, - успокаивал фанатов продюсер.

Через несколько дней стало понятно, что все гораздо серьезнее. У него диагностировали «акустическую травму», и Радика экстренно госпитализировали в Казань. Из-за болезни он отменил около 20 концертов по всей России.

Элвин обещал вернуться на сцену 5 ноября. Первое выступление запланировано в Димитровграде.

- В моей практике такой глобальный форс-мажор произошел впервые, - рассказал певец. - Пишу это и ком в горле. Команда рассчитывала в связи с переносами площадок нарваться на кучу негатива в свой адрес. Но наши люди оказались выше обстоятельств. Говорят, что люди штурмуют кассы, зная, что концерт перенесен на неизвестный срок, не сдают билеты, мало того требуют еще. Спасибо за поддержку, спасибо, что вместе.

«КОЛЛЕГИ, ВЫ ЧТО ТВОРИТЕ-ТО?»

На этом проблемы Радика не закончились – его подставили близкие люди. По словам артиста, Гузель Уразова через местное отделение РАОв тандеме с переводчиком стихов Сафиной присвоила права на песню «Красивая, хороший», которую он сотворил вместе с БабекомМамедрзаевым.

- Гузель, как уважаемого мной исполнителя, мы пригласили спеть дуэтный вариант трека. Сафина же перевела эту песню на татарский, и продала лейблу исключительные права.Хочу заметить, что данные действия можно рассматривать как признаки преступления, и квалифицируются они главой 21 УК РФ. Преступления против собственности ст. 159 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - возмущается Радик.

Случившееся подвергло Грея в шок, он разочаровался в своих коллегах.

- Больно это и грустно. Коллеги, вы что творите-то? Я то перешагну через это, и пойду дальше. А вам с этим жить всю жизнь, - сказал Радик.

РАДИК МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ ШТРАФА

Чисто юридически выходит так, что Гузель Уразова может потребовать у Радика огромную сумму за незаконное использование песни. Александр Слюсаренко, продюсер Грея, объяснил проблему для пользователей социальных сетей.

Мужчина заявил, что артисты договорились о том, что песню будут петь дуэтом, а также сольно на концертах. Позже Радик был потрясен, узнав, что совместное детище зарегистрировано в Российском авторском сообществе на имя Эльвиры Сафиной и Гузель Уразовой.

- Обыватель думает, ну зарегистрировали, ну и что? Зачем публично выносить сор из избы. Ведь так все было хорошо. Радик же не зря спросил у Гузель, зачем ей это было нужно? Хотя он знает ответ. А ответ состоит в следующем. Став единоличными собственниками, данные женщины могут просто запретить петь эту песню, так как письменного разрешения у Радика нет, и в авторах Грей не значится, и подать иск с требованием компенсации за незаконное использование произведения, - сообщает Александр Слюсаренко.

Таким образом, с Элвина Грея могут потребовать 3,5 млрд рублей за незаконное использование песни. Сумма штрафа за одно использование – пять млн рублей, а он исполнил песню 700 раз.

Также Александр отметил, что Уразова в этом году попыталась «сделать» автором творения Элвина Грея и Бабека Мамедрзаева. Но в РАО были вынуждены отказать, поскольку песня регистрируется всего лишь один раз.