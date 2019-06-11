«Все хорошо»: в аккаунте сбежавшей с 23 млн кассирши из Башкирии появилось новое видео

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-11T13:57:56+03:00

У полиции до сих пор ни единой зацепки, где может быть Луиза

Некто уверяет, что с семьей все в порядке

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На странице в Инстаграм, которую якобы ведет Луиза Хайруллина, появилось новое видео. Автор записывает "сторис", находясь на пассажирском сидении машины. Судя по всему, это дорогая иномарка. За окном видны высотные здания какого-то города. Подпись к видео гласит "Все хорошо".

Кому принадлежит этот аккаунт, по-прежнему не ясно. Возможно, некоему человеку просто выгодно создавать видимость, что с семьей Хайруллиных все в порядке. Напомним, отец пропавшей кассирши говорил о криминальных структурах, которые могут быть причастны к исчезновению семьи. Он предположил, что их взяли в заложники из-за долгов зятя Марата.

Есть версия, что это сообщник беглецов и таким образом он пытается им помочь, сбить со следа полицию.

Сама эта история, напомним, началась 27 мая. В тот день 35-летняя кассирша Россельхозбанка Луиза Хайруллина прихватила с работы 25 миллионов рублей и исчезла вместе с мужем и двумя дочерьми. Отец Луизы написал заявление в полицию о пропаже семейства.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/714174" frameborder="0"></iframe> В аккаунте кассира из Салавата появилось новое видео.

ИСТОЧНИК KP.RU