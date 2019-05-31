«У них могут быть сообщники»: отставной полицейский рассказал про поиски кассира из Башкирии, сбежавшей с 23 миллионами

В Башкирии тема номер один – присвоение 23 миллионов рублей и дальнейший побег кассира «Россельхозбанка» в Салавате. Луиза Хайруллина уехала ни одна, а прихватила с собой все семью – мужа и двух маленьких дочерей. Произошло все 27 мая, и женщине до сих пор удается оставаться на свободе. Каким маршрутом они скрылись, в чем состоял их план – обо всем этом удается только догадываться.

Информация от правоохранителей о ходе поисков поступает скупая. Складывается впечатление, что Хайруллины продумали все досконально и не оставили следов. «Комсомолка» решила обратиться к бывшему полицейскому, чтобы тот объяснил, как в таких ситуациях осуществляются оперативные действия.

Как действует в такой ситуации полиция? Объявляется план-перехват?

- Обычно в данном случае план-перехват применяется по всем основным трассам. Везде усиливаются наряды, все подозрительные автомобили, которые подходят под ориентировки, останавливаются для проверки. Также наряду с этим усиливается контроль на железнодорожных вокзалах, аэропортах. Сотрудники высматривают этих разыскиваемых лиц. Информация передается авиационной безопасности. При просмотре тех же самых сумок, если видят крупные суммы наличности, то на место вызывается полиция. План-перехват может длиться в таком напряженном формате в течение нескольких недель. Затем ориентировки обычно раскидываются по ближайшим регионам. Не удивлюсь, если они уже разошлись. Это отработанная схема.

Какие у них шансы вообще? Реально их найти? Или время уже упущено?

- Сразу видно, что эти лица действуют спланированно. То есть не так, что они взяли спонтанно деньги и убежали. Мои личное мнение, их на территории Башкирии уже стопроцентно нет. Схема у них отработанная, это чувствуется. Наверняка Хайруллиных уже и в России нет. Конечно, поездом или самолетом они точно не могли покинуть страну, а вот на автомобиле вполне. Граница Казахстана у нас на сегодняшний день относительно открытая, нет слишком серьезного надзора. К тому же и нелегальных способов пересечения границы там множество. А если не Казахстан, то вполне могли и дальше. Например, в сторону Украины. Тут варианты разные. У них ведь вполне могут быть сообщники в силовых структурах. Ничего исключать нельзя.

Насколько сложно было бы сделать себе новые документы? Имеется ввиду на черном рынке?

- В 90-ые с этим вообще проблем не было. Сейчас же введены введены электронные базы, они централизованы по всей России, и любой документ можно отследить. Но ничего не реального не бывает. Все возможно в нашей стране. Особенно, когда у тебя на руках такая сумма денег.

Могли ли преступники разделиться?

- Если бы такой побег планировал я, то конечно бы разделил группу на несколько человек. Это самый верный способ. Где-то у них должна быть точка сбора, где они вновь объединятся.

Могли ли они залечь в глухой деревне в Башкирии?

- Зная наших людей, учитывая, что ориентировки распространяют везде, а они все еще в Башкирии, то в течение недели их точно найдут. Все равно кто-нибудь увидит и позвонит в полицию. Единственный их шанс скрыться, это, как я уже сказал, бежать за рубеж.