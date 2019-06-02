Отец пропавшей кассирши не верит, что она похитила 25 млн рублей и подал заявление о пропаже всей семьи

Отец пропавшей в Башкирии с 25 миллионами рублей старшего кассира Луизы Хайруллиной пришел в отделение полиции и лично заявил об исчезновении дочери и ее семьи. И без того сложная история стала еще более запутанной.

В Башкирии уже неделю продолжают разыскивать 35-летнего старшего кассира «Россельхозбанка», которая вышла из офиса в понедельник, 27 мая, и скрылась со всей семьей в неизвестном направлении. Как рассказали «Комсомольской Правде – Уфа» источники в правоохранительных органах, предварительная версия, что вместе с Луизой, мужем и двумя дочерями уехали другие близкие родственники, не подтвердилась. На днях в отдел полиции Салавата явился лично отец женщины Рамиль Мулахметов, который весьма удивился тому, что оказался в ориентировках. Более того, он сам написал заявление, якобы семья его дочери в составе четырех человек исчезла утром 27 мая. Именно с этого момента Луиза перестала выходить на связь, и он никак не может ее найти. При этом, что могло произойти с его родственниками, мужчина не знает, поэтому и решил обратиться в полицию, а в версию с присвоением банковских денег он не верит.

Вместе с Луизой исчезли муж и дети

В настоящий момент точно известно, что утром 27 мая кассир совершенно точно была на работе и ушла из офиса ближе к обеду. Это подтверждают камеры видеонаблюдения и коллеги пропавшей. В тот день никто не придал значения внезапному исчезновению Луизы, так как у нее были маленькие дети, и она периодически отпрашивалась. Все раскрылось только ближе к вечеру, когда в кассе не досчитались суммы в 23 миллиона рублей. Притом часть пропавших денег была в иностранной валюте.

Полиция сразу после известия из банка явилась в дом к кассиру, но обнаружила внутри лишь разбросанные вещи. Вся семья исчезла вместе со своими документами. Также пропал их личный автомобиль «Рено Дастер».

Пока остается неизвестной судьба сестры пропавшей – Эльзы Бармаковой, которая также проходила по сводкам, но заявление от отца было написано только о пропаже семьи Луизы. Полицейские склоняются к мысли, что беглецов все-таки четверо, так как в последнее время между сестрами не было близких отношений.

Пока также не удается отыскать сестру Луизы - Эльзу

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