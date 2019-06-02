Где может скрываться кассирша из Башкирии, присвоившая 23 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-02T12:17:31+03:00

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История со старшим кассиром из Салавата Луизой Хайруллиной, прихватившей 23 миллиона рублей и сбежавшей с семьей в неизвестном направлении, прогремела на всю страну. Примерная супруга и мать двоих девочек 8 и 11 лет совершила, пожалуй, самое громкое преступление в Башкирии в 2019 году.

Пока женщину разыскивают по всей стране, мы решили проанализировать, куда могла сбежать Луиза и ее семья. Вариантов получилось не так много.

КАЗАХСТАН

Самая простая версия. До границы с этим государством от Салавата около 400 километров. Посчитайте сами, даже при средней скорости в 80 км/ч автомобиль сможет преодолеть расстояние меньше чем за 6 часов. Проехать границу с Казахстаном для жителя России не самое сложное препятствие. Оттуда открываются пути во все страны Средней Азии.

От Салавата до границы с Казахстаном около 400 километров

ТАДЖИКИСТАН

Супруг Луизы Марат родом из этой солнечной страны. Даже если учитывать, что переехал он оттуда уже давно, вполне вероятно, что на Родине у него остались друзья, готовые помочь. 94% страны занимают горы, поэтому спрятаться всей семьей в забытом богом кишлаке – идея довольно хорошая. Воришки смогут выбраться оттуда через несколько месяцев, когда утихнет вся шумиха в СМИ.

БАШКИРСКАЯ ГЛУБИНКА

Хочешь надежно спрятать что-то – положи это на самом видном месте. В республике огромное количество полузаброшенных деревень, расположенных в глухих местах. Домик с простыми удобствами в условном Бурзянском районе можно приобрести меньше чем за 200 тысяч рублей. А можно и вовсе без спроса въехать в чужую лачугу. Имея достаточный запас продовольствия, можно без проблем прожить в избушке целое лето. Конечно, будет не комфортно, но за 23 миллиона рублей можно 3 месяца потерпеть комаров и уборную на улице.

УКРАИНА

Известно, что с этой страной у России, увы, не самые хорошие отношения. Двигаясь окольными путями через Казахстан, Хайруллины вполне могли приехать на территорию Украины. Даже если каким-то чудом опознают и сдадут властям местные жители, то процесс экстрадиции воришек на Родину будет очень непростым. Эту версию побега подтверждают и слова дочерей Луизы про путешествие на «теплое море всей семьей». Из Украины, при желании и наличии связей, можно и вовсе уехать в «евротур».

КСТАТИ

Есть и еще одна, куда более грустная версия. Возможно, что кто-то мог найти сбежавшую семью раньше стражей порядка. Судите сами, полицейская ориентировка на Хайруллиных всплыла в СМИ через 12 часов после времени предполагаемого побега. Возможные недоброжелатели знали о сбежавших все – номер и марку машины, количество человек, полные имена и номера паспортов. Также злодеи знали об огромном количестве налички в стареньком автомобиле. Вполне возможно, что деньги Хайруллиных отняли силой. В этом случае судьба воришек окажется незавидной. После такого никто не будет оставлять свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU